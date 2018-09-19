Skoda Kodiaq RS поедет на 20-дюймовых колесах

Skoda Kodiaq RS продолжает обрастать подробностями. Очередная серия тизеров хвалится 20-дюймовыми колесами (до сих пор на «Шкоды» ставили максимум 19 дюймов), двойным разнесенным выхлопом и новым логотипом RS-машин.

В линейке Skoda Kodiaq есть исполнение Sportline, однако это всего лишь стайлинг-пакет. Настоящее RS-исполнение отличается мощным двигателем, усиленными тормозами, другими настройками шасси и оригинальным обвесом.

RS-внедорожник получит двухлитровый турбированный двигатель мощностью 240 л.с. И это дизель! По предварительной информации, самый быстрый Kodiaq должен уложиться в разгоне до сотни в 6,5 секунды. Сейчас максимум для модели составляет 180 л.с. Соплатформенный Volkswagen Tiguan вооружен моторами отдачей до 220 л.с. Обязательными для Kodiaq RS станут полный привод, адаптивная подвеска и роботизированная коробка передач.

Впервые на «Шкоде» появится система усиления звука двигателя. Назвали ее Dynamic Sound Boost. Эксклюзивно для «эр-эски» предложат синий цвет Race Blue. А в цифровую комбинацию приборов внедрили пятый режим отображения информации — спортивный. В нем доминирующее положение на дисплее занимают спидометр и тахометр.

Skoda Kodiaq RS получит еще и обновленный логотип, выполненный преимущественно в красном цвете. Он подчеркивает спортивные нотки в характере.

Напомним, что на базе «Кадьяка» уже готов, но еще не представлен купе-кроссовер с приставкой GT. Приоритетным рынком для него будет Китай, однако и в Европе машина также появится. Для российского рынка Skoda Kodiaq выпускается в Нижнем Новгороде. Стоит машина от 1 389 000 рублей.