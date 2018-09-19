Новый Ford Transit грузоподъемностью 2 тонны представлен на международной выставке в Ганновере

На Международной выставке коммерческого автотранспорта в Ганновере (Германия) компания Ford представит новую 2-тонную версию автомобиля Ford Transit . Его продажи в Европе начнутся с середины 2019 года.

Обновлённый фургон отличается повышенной грузоподъемностью способностью и модернизированными силовыми агрегатами, позволившими улучшить топливную экономичность на 7%. В новом Ford Transit также, впервые для данного сегмента, используется дизельный вариант трансмиссии на базе мягкой гибридной технологии (mHEV), благодаря чему обеспечивается дополнительная экономия топлива примерно на 3% по сравнению со стандартной дизельной моделью, а в условиях внутригородского трафика — до 8%.

«Этот Ford Transit предназначен для современного делового мира: он вынослив и практичен, а это то, чего хотят наши клиенты. Стоимость владения уменьшена, а благодаря своей коммуникационной начинке он позволит улучшить эффективность бизнеса, — сказал Майкл МакДона (Michael McDonagh), главный технический директор глобальной программы Transit в Ford of Europe. — Ford также задает темп в электрификации коммерческого автотранспорта, потому что новая «мягкая» гибридная трансмиссия идеально подходит для выполнения заданий по доставке грузов в городских условиях».

Технические характеристики Ford Transit

Двухлитровый дизельный двигатель Ford EcoBlue был усовершенствован с целью повышения топливной экономичности на 7%.

В системе впрыска топлива пиковое давление было повышено до 2200 бар, благодаря чему улучшилась эффективность сгорания. Новые стальные поршни снижают трение в двигателе благодаря более тонкой юбке, чем в конструкции литого алюминиевого поршня. Масляный насос с переменной производительностью снижает паразитные потери за счет того, что подача масла регулируется с учетом потребности.

Повышение эффективности использования топлива достигается также благодаря тому, что впервые на Transit грузоподъемностью 2 т применена система рулевого управления с электроусилителем (EPAS); реализована обширная программа снижения веса автомобиля; используются шины с низким сопротивлением качению; улучшены аэродинамические показатели конструкции. Технология автоматического запуска и останова двигателя, позволяющая экономить топливо, остается стандартной для всей линейки.

Водители могут также воспользоваться режимом «эффективного вождения» Efficient Drive Mode, в рамках которого водителю даются советы с учетом данных системы позиционирования GPS, позволяющие добиться наилучшей экономии топлива по на проложенном маршруте движения.

К линейке двигателей мощностью 105, 130 и 170 л.с. был добавлен новый вариант мощностью 185 л.с., крутящий момент которого составляет впечатляющие 415 Нм. Улучшенная конструкция турбокомпрессора во всех версиях двигателя обеспечила повышенный крутящий момент в более широком диапазоне скоростей, чем раньше.

Начиная с весны 2020 года в дополнение к стандартной 6-ступенчатой механической коробке передач будут доступны Ford Transit с задним приводом и высокоэффективной и отзывчивой 10-ступенчатой автоматической трансмиссией собственной разработки Ford с функцией адаптивного программирования переключения передач (Adaptive Shift Scheduling), которая оценивает индивидуальные стили вождения с целью оптимизации времени переключения передач.

Гибридная технология mHEV

Для обеспечения еще большей экономии топлива коммерческими операторами транспортных средств в новом Ford Transit применена инновационная «мягкая» гибридная технология mHEV для дизельных двигателей в качестве опции для автомобилей с приводом на передние или задние колеса, что позволяет добиться дополнительной экономии топлива примерно на 3% согласно стандартам WLTP. При выполнении заданий по доставке грузов в городских условиях, где водителю приходится часто работать с коробкой передач, то ускоряя, то замедляя автомобиль, эффективность расходования топлива можно достигать 8%.

Полезная нагрузка Ford Transit

Новый Ford Transit станет одним из лидеров в своем классе по полезной нагрузке благодаря реализованной программе экономии веса в каждом элементе конструкции.

К примерам экономии веса относятся: новый алюминиевый капот; использование штампованных стальных колес переменной толщины; одиночный глушитель вместо сдвоенного. Впервые внутрикузовные перегородки автомобиля изготовлены на из стали, а из лёгких прочных композиционных материалов.

Новая дверца для загрузки сбоку с электроприводом делает выполнение операций по погрузке или разгрузке более удобным. Новый светильник, обращенный вниз, обеспечивает отличную освещенность при работе в ночное время в зоне за задними загрузочными дверцами.

Технология FordPass Connect

Эта технология позволит автохозяйствам улучшить логистику транспортных средств и оптимизировать эксплуатационные расходы благодаря применению таких решений, как новый телеметрический сервис Ford Telematics и программный комплекс Ford Data Services, запуск которых также намечен на 2019 год.

Встроенный модем предоставляет широкий спектр функций, доступ к которым можно получить через мобильное приложение FordPass; эти функции позволяют водителям-владельцам автомобиля и водителям автопарков облегчить процесс эксплуатации автомобиля и снизить расходы на его владение.

Кроме этого, внедрены такие передовые технологии, как информационно-развлекательная система SYNC 3, которой можно управлять на 8-дюймовом сенсорном экране с помощью простых голосовых команд, прикосновениями или жестами; и уникальная система MyKey, которая позволяет руководителям автопарка создавать программные ключи для ограничения скорости движения автомобиля, управляемого водителем, громкости радиостанции, а также блокировать отключение постоянно действующих функций активной безопасности.

Сторонние установщики дополнительного оборудования и аксессуаров теперь могут получить доступ к данным электрических систем автомобиля через новый интерфейсный модуль Upfitter.

Полезные системы и функции

Для улучшения «легковой» управляемости и повышения комфорта вождения в Ford Transit установлен электрический усилитель рулевого управления (EPAS). Его установка позволила реализовать такие технологии помощи водителю, как система активной помощи при парковке (Active Park Assist) и система удержания машины в полосе движения (Lane-Keeping Aid).

Впервые водители Ford Transit смогут выбирать режим вождения в соответствии с условиями: эко-режим, режим для скользкого покрытия, для грунтовой/неровной дороги (для полноприводных моделей) и режим буксировки.

В список полезных опций и дополнительного оснащения также вошли:

Информационная система контроля слепых зон и система буксировки прицепа с расширенной слепой зоной, охватывающей не только автомобиль, но и прицеп длиной до 10 метров;

Интеллектуальный адаптивный круиз-контроль, в котором сочетаются функционал распознавания дорожных знаков и адаптивный круиз-контроль, помогающий водителям не выходить за пределы допустимых скоростных ограничений;

Усовершенствованная система удержания в пределах полосы движения;

Система обнаружения пешеходов и предотвращения столкновений теперь способна обнаруживать пешеходов в ночное время, когда они освещены фарами;

Передние и задние камеры с широким сектором обзора помогают водителям видеть приближающиеся машины при выезде из узкого парковочного места, на оживленных дорогах или при движении задним ходом;

Установленная наверху камера заднего вида предназначена для улучшения обзора при движении задним ходом, в частности, с открытыми задними дверцами;

Помощь при парковке благодаря дополнительным боковым датчикам;

Система активной помощи при парковке (Active Park Assist, APA) помогает водителям находить подходящие места для парковки и парковать машину без участия водителя, вплотную к другим автомобилям спереди, сзади и по бокам;

Система помощи при выезде с парковки (Park-Out Assist) помогает выводить машину с места парковки без участия водителя, не касаясь параллельно припаркованных автомобилей;

Cross Traffic Alert предупреждает водителей, выезжающих с парковки задним ходом, о движущемся в пересекающем направлении транспортном средстве.

Экстерьер и интерьер нового Ford Transit

Ford Transit отличается более высокой и внушительной облицовкой радиатора из трех перекладин и обновленной нижней передней частью. Передние панели и бампер были перепрофилированы, что улучшило аэродинамику машины и придало автомобилю более внушительный вид. В топовых комплектациях модель оснащается мощными биксеноновыми фарами и новыми дневными светодиодными фарами.

Фургон Transit получил полностью обновленный дизайн интерьера. Новая передняя панель удобна для водителей, использующих кабину в качестве мобильного офиса, в том числе значительно улучшено пространство для хранения, которое теперь состоит из трех открытых отсеков наверху передней панели; новая док-станция для подключения приборов и устройств в базовых комплектациях позволяет водителям подключать как мобильные телефоны, так и более крупные современные планшеты. Для отделки интерьера использованы износостойкие материалы и новая ткань для сидений.

Новый Ford Transit будет выпускаться на заводе в городе Коджаэли, в Турции.

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