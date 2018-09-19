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Китайская компания ZX представила новый пикап Terralord
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Китайская компания ZX представила новый пикап Terralord 

Car.ru 43 минуты назад
Фото: Car.ru
Это будет обновленная версия фургона ZX Terralord, фото которой уже выложили в сеть.
Первый вариант Terralord представили два года назад на одном из китайских автосалонов. С тех пор в Поднебесной пикап пользуется стабильным спросом. Во многом это связано с тем, что автомобиль имеет поразительное сходство с фургоном Toyota Tundra.
Внешних обновлений у автомобиля не так уж и много. Можно выделить появившиеся расширители колесных арок и диски с современным диаметром в 17 дюймов.
В свою очередь, салон может похвастаться переработанной приборной панелью с появлением дополнительных функций. К ней добавится информационно-развлекательная система с диагональю на 9 дюймов.
Из технологических новинок можно отметить кнопку запуска мотора, климат-контроль, противодействие буксованию. К набору обновлений прибавляются климат-контроль, а также сервис помощи при подъеме и спуске.
Новинка будет работать от мотора на два с половиной литра с ресурсом в 136 лошадиных сил. О ценах пока ничего неизвестно.
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