Китайская компания ZX представила новый пикап Terralord

Это будет обновленная версия фургона ZX Terralord, фото которой уже выложили в сеть.

Первый вариант Terralord представили два года назад на одном из китайских автосалонов. С тех пор в Поднебесной пикап пользуется стабильным спросом. Во многом это связано с тем, что автомобиль имеет поразительное сходство с фургоном Toyota Tundra.

Внешних обновлений у автомобиля не так уж и много. Можно выделить появившиеся расширители колесных арок и диски с современным диаметром в 17 дюймов.

В свою очередь, салон может похвастаться переработанной приборной панелью с появлением дополнительных функций. К ней добавится информационно-развлекательная система с диагональю на 9 дюймов.

Из технологических новинок можно отметить кнопку запуска мотора, климат-контроль, противодействие буксованию. К набору обновлений прибавляются климат-контроль, а также сервис помощи при подъеме и спуске.

Новинка будет работать от мотора на два с половиной литра с ресурсом в 136 лошадиных сил. О ценах пока ничего неизвестно.