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В Сети появились фото обновленного пикапа ZX Terralord
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В Сети появились фото обновленного пикапа ZX Terralord 

Car.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Car.ru
В преддверии скорой презентации нового пикапа ZX Terralord китайская компания публиковала несколько фото будущей новинки.
Для потенциальных клиентов обновленный пикап привлекателен схожестью в популярной японской моделью Toyota Tundra.
Впервые ZX Terralord показали в Чэнду еще два года назад, и в результате модернизации пикап осовременил колеса за счет 17-дюймовых колесных дисков и расширителей арок.
В интерьере пикапа теперь присутствуют кресла, обтянутые кожей, мультимедийная система с монитором на 9 дюймов, а также новая центральная консоль с увеличившимся функционалом.
Под капотом обновленного ZX Terralord работает 2,5-литровый дизель силой в 135 л.с.
В пакет дополнительных функций пикапа вошла система антибуксировки, помощник при подъеме и спуске, а также автоматический запуск двигателя и климат-контроль.
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