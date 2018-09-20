В Сети появились фото обновленного пикапа ZX Terralord

В преддверии скорой презентации нового пикапа ZX Terralord китайская компания публиковала несколько фото будущей новинки.

Для потенциальных клиентов обновленный пикап привлекателен схожестью в популярной японской моделью Toyota Tundra.

Впервые ZX Terralord показали в Чэнду еще два года назад, и в результате модернизации пикап осовременил колеса за счет 17-дюймовых колесных дисков и расширителей арок.

В интерьере пикапа теперь присутствуют кресла, обтянутые кожей, мультимедийная система с монитором на 9 дюймов, а также новая центральная консоль с увеличившимся функционалом.

Под капотом обновленного ZX Terralord работает 2,5-литровый дизель силой в 135 л.с.

В пакет дополнительных функций пикапа вошла система антибуксировки, помощник при подъеме и спуске, а также автоматический запуск двигателя и климат-контроль.