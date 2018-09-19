Volkswagen Коммерческие автомобили электрифицирует модель Crafter

Марка Volkswagen Коммерческие автомобили представила в Гамбурге новый e-Crafter — электромобиль с нулевым уровнем выбросов, способный перевозить до 1,72 тонны груза. В сентябре текущего года e-Crafter с силовой установкой мощностью 100 кВт (136 л.с.) присоединится к семейству Crafter, став первым большим фургоном марки с нулевыми выбросами, сообщает пресс-служба концерна.

Новый e-Crafter пригоден для эксплуатации в любых зонах с экологическими ограничениями по всему миру. Ещё до выхода на рынок электрофургон был отмечен наградой конкурса European Transport Award for Sustainability 2018 в категории «Фургоны и развозные автомобили».

На момент выхода на рынок базовая цена нового e-Crafter в Германии составит 69 500 евро.

Фургон с нулевым уровнем выбросов, созданный на базе Crafter второго поколения

Второе поколение Crafter изначально проектировалось с учётом создания в перспективе модификации с нулевым уровнем выбросов. Это позволило Volkswagen Коммерческие автомобили использовать архитектуру больших развозных фургонов для оптимальной интеграции в неё компонентов электрического привода.

Примером тому служит компактная литиево-ионная аккумуляторная батарея, установленная под полом e-Crafter. Такое расположение батареи позволяет полностью использовать полезный объём грузового отсека фургона с высокой крышей. При общей высоте автомобиля 2590 мм объём пространства для груза достигает 10,7 куб. м. То же можно сказать и о других важных размерах автомобиля, таких как ширина погрузочного проёма (1380 мм) и высота грузового отсека (1861 мм). В зависимости от конкретной комплектации максимальная грузоподъёмность автомобиля составляет от 0,975 до 1,72 тонны.

Синхронный электродвигатель EEM85 расположен в передней части e-Crafter и развивает пиковые 100 кВт мощности и 290 Нм крутящего момента. Мощность передаётся на передние колёса через одноступенчатую автоматическую коробку передач EQ 290. Запас хода достигает 173 км (в цикле NEDC), а максимальная скорость составляет 90 км/ч.

Салонное оснащение

e-Crafter также будет оснащаться самыми передовыми вспомогательными системами для водителя, системами комфорта и информационно-развлекательными системами.

В стандартное оснащение модели входят: многофункциональная фронтальная камера, камера заднего вида, а также система помощи при парковке ParkPilot. Парковочный ассистент включает боковую защиту, которая обеспечивает круговой обзор, а 16 ультразвуковых датчиков уменьшают опасность повреждения фургона или других автомобилей при маневрировании в тесных пространствах).

Crafter — первый коммерческий автомобиль в своём классе, получивший уже в стандартном оснащении автоматическую систему экстренного торможения, помогающую избежать повторных столкновений в случае аварии. Кроме того, в базовую комплектацию модели входит ассистент стабилизации при боковом ветре.

В числе других стандартных систем e-Crafter светодиодные фары (ближний и дальний свет, а также дневные ходовые огни), автоматическая климатическая система Climatronic, обогрев сидений, тепловой насос и обогрев ветрового стекла, комфортные сиденья и навигационная система Discover Media с поддержкой App Connect для интеграции мобильных приложений смартфонов, оснащённая голосовым управлением и интерфейсом подключения мобильного телефона. В качестве опции предлагаются мобильные онлайн-службы Car-Net Guide & Inform.

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