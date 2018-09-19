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Фотогалерея: Mercedes-Benz представил спортивный хэтчбек А35
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Фотогалерея: Mercedes-Benz представил спортивный хэтчбек А35 

LiveCars.Ru 1 час назад
Фото: LiveCars.Ru
Компания Mercedes-Benz AMG провела официальную онлайн презентацию своего нового спортивного хэтчбека A35, который получил систему полного привода и новый 2-литровый мотор на 301 лошадиную силу
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