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Фотогалерея: Mercedes-Benz представил спортивный хэтчбек А35
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Фотогалерея: Mercedes-Benz представил спортивный хэтчбек А35
LiveCars.Ru
1 час назад
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Фото:
LiveCars.Ru
Компания
Mercedes-Benz
AMG провела официальную онлайн презентацию своего нового спортивного хэтчбека A35, который получил систему полного привода и новый 2-литровый мотор на 301 лошадиную силу
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