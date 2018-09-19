Новый BMW Z4 покажут в Париже 

У BMW есть одна слабость — помимо производства концентрированных драйверских автомобилей, в которых сложно найти компромисс, время от времени появляются нестандартные произведения, которые призваны утолить жажду индивидуализма у ограниченного числа эгоистов, которым обычные решения не подходят, а тюнингом заниматься им лень. В один прекрасный день в офисе BMW звучит ревун и это значит, что инженеры и дизайнеры могут приступать к созданию очередного шедевра с двумя дверями и складывающимся верхом, на который не действуют законы рынка и суровой финансовой реальности. В этот раз к команде присоединились коллеги из Toyota и в результате сотрудничества должны были получиться два автомобиля — новые BMW Z4 и возрожденная Toyota Supra. Что с Supra — нам пока неведомо, а вот Z4 уже перед нами — пока на фотографиях, но официальная премьера уже совсем близко — на автосалоне в Париже. Классическую концепцию родстера пересмотрели. Новый Z4 вырос в длину на 85 мм (до 4 324 мм), стал на 74 мм шире (сейчас 1 864 мм) и на 13 мм выше (1 304 мм). Колесная база наоборот, стала короче на 26 мм (теперь 2 370 мм), а колея — шире (спереди она увеличена на 98 мм и составляет 1 609 мм, а сзади — на 57 мм и составляет 1 616 мм), что повысило маневренность автомобиля. Кузов и точки крепления подвесок имеют увеличенную жесткость. Смещенное к центру сиденье водителя, небольшой вес, низкий центр тяжести и сбалансированное распределение нагрузки по осям в соотношении 50:50 придают новому BMW невероятную динамику. Определяющими чертами нового эмоционального дизайна экстерьера BMW Z4 являются четкие и точные линии силуэта и ряд характерных деталей. Как с поднятой, так и с опущенной крышей заниженный родстер выглядит спортивно и компактно. Новая сетчатая решетка радиатора и — впервые ‒ вертикальное расположение световых элементов фар придают автомобилю безошибочно узнаваемый вид. В стандартном исполнении новинка оснащается светодиодными фарами, а в качестве опции доступны адаптивные светодиодные фары с функцией неослепляющего дальнего света. Родстер доступен в девяти вариантах окраски кузова, а текстильная крыша в стандартной комплектации автомобиля выполнена в черном цвете. Опционально доступна крыша в цвете «Антрацит» с серебристым эффектом. Электропривод складывает и раскладывает крышу за десять секунд и работает при движении до 50 км/ч. Центральная консоль нового BMW Z4 развернута в сторону водителя, а четко структурированные элементы управления позволяют полностью сконцентрироваться на вождении. Продольно направленные линии интерьера и минимальное использование декоративных накладок, характерное для спорткаров, настраивают на безупречное удовольствие за рулем. Хромированные элементы добавляют интерьеру изысканности. Особые спортивные сидения водителя и пассажира отличаются встроенными подголовниками. Обивка салона BMW Z4 sDrive30i выполнена из кожи Vernasca в стандартном исполнении, а салон BMW Z4 M40i обтянут кожей и Алькантарой. Опционально доступен защитный экран, закрывающий пассажиров от ветра. Среди других практичных деталей — пространство для хранения вещей за сидениями, особая конструкция центрального подлокотника, крышка которого разъезжается в стороны, открывая подстаканники, а также вместительные дверные карманы. Объем багажного отделения увеличен более чем на 50% по сравнению с предыдущей моделью и составляет 270 литров, независимо от того, поднята или опущена крыша. Двигатели нового BMW Z4 претерпели значительные изменения и стали еще мощнее. За передачу мощности на колеса отвечает восьмиступенчатая спортивная коробка передач Steptronic последнего поколения. BMW Z4 M40i оснащается трехлитровым рядным шестицилиндровым силовым агрегатом с M Performance технологией TwinPower Turbo. Он развивает 250 кВт (340 л.с.) и максимальный крутящий момент 500 Нм, отправляя родстер в спринт с 0 до 100 км/ч всего за 4,6 секунды. Линейку двигателей BMW Z4 дополняют два двухлитровых рядных четырехцилиндровых агрегата. Двигатель BMW Z4 sDrive30i выдает 190 кВт (258 л.с.) и максимальный крутящий момент 400 Нм, что позволяет родстеру разгоняться с 0 до 100 км/ч за 5,4 секунды. BMW Z4 sDrive20i развивает 145 кВт (197 л.с.) и 320 Нм, а спринт с 0 до 100 км/ч занимает 6,6 секунды. Мировая премьера нового BMW Z4 состоится на Парижском автосалоне в октябре 2018. Производство начнется в ноябре 2018, мировой старт продаж — в марте 2019. С самого начала будут производиться три версии модели, включая вариант M Performance.