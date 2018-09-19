Как избежать проблем с двигателем

«АвтоВзгляд» рассказал, как водителям предотвратить «самоубийство» двигателя собственного авто.

До «суицида» мотор может довести масляное «голодание» — недостаток смазки грозит серьезными проблема, в том числе поломкой клина поршней, распределительного и коленчатого вала и блока двигателя.

По этой причине автовладельцам следует регулярно проверять уровень масла и не пугаться того, что новый мотор «ест» его несколько больше ожидаемого. Причиной тому — «привыкание» сальников и прокладок к рабочей температуре.

Однако если расход масла превышает «разумные пределы», стоит проверить предпочитаемую смазку на соответствие допуску от автопроизводителя, что будет свидетельствовать о совместимости масла с двигателем.

Также увеличить расход масла может несоответствие степени его вязкости с условиями эксплуатации машины: менее вязкое подходит для зимы, более — для лета.

Наконец, следует проверить, не вытекает ли масло откуда-либо.