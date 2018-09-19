Toyota готова предложить свой самый дорогой автомобиль Century GRMN

В настоящее время тестовый экземпляр Toyota Century GRMN пробует свои силы в Нюрбургринге.

По форме это седан премиального класса. Если его все же решат запустить в серию (причем, лимитированную), то вначале автомобиль не будет покидать Японию, ограничившись присутствием только на внутреннем рынке.

Более того, Toyota планирует продавать свой флагман в количестве не более полусотни единиц в месяц. Можно выделить некоторые внешние детали автомобиля.

Так, бросаются в глаза легкосплавные диски, а также спойлер на багажнике в ярко черном цвете. Некоторые детали крыши спрятаны в камуфляже, поэтому возможны сюрпризы.

Ожидается, что под капотом будет помещен восьмицилиндровый двигатель на 5 литров с добавлением гибридного элемента. Работать, система будет на АКПП на 8 ступеней, которая позаимствована у Lexus LS460h.

По предварительным расчетам, японскому покупателю машина может обойтись в 30 миллионов японских иен. В пересчете на доллары это составит примерно 267 тысяч.