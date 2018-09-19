«Альфа-Лизинг» предлагает автомобили Audi на специальных условиях

«Альфа-Лизинг» предлагает автомобили Audi на специальных условиях в рамках партнерской программы автопроизводителя. Предложение распространяется на весь модельный ряд Audi без исключения и действует до 31 декабря 2018 года, сообщили в пресс-службе компании.

Так, например, модель Audi Q7 можно приобрести в лизинг с выгодой до 468 тыс. рублей с ежемесячным платежом от 56 536 рублей в месяц (расчет произведен на Audi Q7 стоимостью 3,9 млн рублей с авансом 40% на 48 месяцев).

По данным «Альфа-Лизинга», в первом полугодии 2018-го наибольшей популярностью у представителей бизнеса пользуется полноразмерный кроссовер Q7 — его продажи составили 37% от всех автомобилей марки. На втором месте автомобиль Audi А6 — 25%. Далее следуют компактный кроссовер Q5 (14% продаж), модели А4 и Q3 — по 8%.