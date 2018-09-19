Самый дешёвый Mercedes-AMG: чуть медлительней конкурентов

Официальная премьера новинки состоится на автосалоне в Париже. Продажи модели в Европе стартуют в январе 2019 года.

Хэтчбек Mercedes-AMG A 35 отличается от базового А-Class не только «начинкой», но и внешностью. У автомобиля другие бамперы, колёсные диски большего диаметра, а также антикрыло над пятой дверью. В числе отличий интерьера: рулевое колесо AMG, спортивные сиденья, а также фирменные элементы оформления. Для дополнительного усиления кузова используются диагональные растяжки под капотом, а под двигатель поместили алюминиевую панель.

У «младшего» AMG передние тормоза с 4-поршневыми механизмами, фиксированными скобами и дисками, диаметр которых составляет 350 мм. В качестве задних тормозов используются простые однопоршневые механизмы и диски диаметром 330 мм. Выпускная система имеет заслонку, которая открывается при высоких оборотах двигателя.

Под капотом нового Mercedes-AMG A 35 располагается форсированная до 306 л.с. версия двухлитрового турбомотора M260, которым оснащается базовый A-Class. У этого мотора двухпоточный турбокомпрессор, его максимальный крутящий момент — 400 Нм. Двигатель агрегатируется с семиступенчатым «автоматом» AMG Speedshift DCT 7G с двумя сцеплениями и системой полного привода 4Matic.

У водителей будет на выбор пять режимов — Slippery, Comfort, Sport, Sport+ и Individual; для максимального ускорения предусмотрена функция Race-Start. Для медиасистемы предлагается (опционально) приложение AMG Track Pace: оно отображает более 80 параметров вроде боковых ускорений или времени прохождения круга.

Разгон от 0 до 100 км/ч у Mercedes-AMG A 35 занимает 4,7 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Конкуренты новинки — Audi S3 и Volkswagen Golf R. Отдача их двигателей составляет 310 л.с., разгон до сотни у версий с «автоматом» с двумя сцеплениями занимает чуть меньше, чем у пятидверного Mercedes — 4,6 с.

Новинка обещает стать самым доступным по цене предложением бренда, хотя стоимость немецкая компания пока так и не озвучила. Отметим, самую мощную версию Mercedes-Benz A-Class (A250) в Германии можно купить за 36 461,60 евро, что по актуальному курсу равно примерно 2,86 млн рублей.

Как ранее сообщал Kolesa.ru, в будущем на рынок выйдет «старший» Mercedes-AMG A 45. Раньше именно он был самым простым и доступным в линейке AMG. До обновления у его двухлитрового бензинового турбированного двигателя была отдача 381 л.с. ; у новой версии она, по неподтверждённым данным, превысит 400 л.с.

По материалам: www.kolesa.ru