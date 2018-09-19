«Ключавто» стал лидером России по продажам новых VW Touareg 

Краснодарский дилерский центр Volkswagen автохолдинга «Ключавто» стал лидером России по количеству реализованных новых Volkswagen Touareg. В первый месяц выхода нового Volkswagen Touareg реализовал наибольшее количество автомобилей модели среди всех дилеров страны. Так, в августе 2018 года дилерский центр Volkswagen в Краснодаре выдал 16 внедорожников, завоевав первую строчку рейтинга по итогам объемов продаж Volkswagen Touareg в России. Кроме того, официальный дилер Volkswagen КЛЮЧАВТО в Краснодаре в разрезе уровня продаж всех моделей дилерской сети Volkswagen входит в десятку лучших в стране, занимая пятую шестую строчку.
Традиционно, самой популярной моделью среди линейки бренда остается Volkswagen Polo. В августе официальный дилер «Volkswagen КЛЮЧАВТО» реализовал 102 автомобиля данной модели, что превышает показатели июля на 30%. «Выход нового Volkswagen Touareg — самое ожидаемое событие этого лета для всех поклонников и владельцев автомобилей марки. В первый же месяц автомобиль нашел 16 владельцев, завоевав почитателей благодаря своей инновационности, техническим характеристикам, дизайну интерьера и экстерьера. Позиция модели на рынке, предпочтения автомобилистов и работа команды дилерского центра позволили выйти в лидеры по продажам нового бестселлера в России. Безусловно, это мотивация для дальнейшего наращивания объемов реализации как внедорожника Volkswagen Touareg, так и других автомобилей в модельном ряду бренда», — комментирует пресс-служба «Ключавто».