Ещё
«Ключавто» стал лидером России по продажам новых VW Touareg
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ключавто» стал лидером России по продажам новых VW Touareg 

Южный автомобиль 25 минут назад
Фото: Южный автомобиль
Краснодарский дилерский центр Volkswagen автохолдинга «Ключавто» стал лидером России по количеству реализованных новых Volkswagen Touareg. В первый месяц выхода нового Volkswagen Touareg реализовал наибольшее количество автомобилей модели среди всех дилеров страны. Так, в августе 2018 года дилерский центр Volkswagen в Краснодаре выдал 16 внедорожников, завоевав первую строчку рейтинга по итогам объемов продаж Volkswagen Touareg в России. Кроме того, официальный дилер Volkswagen КЛЮЧАВТО в Краснодаре в разрезе уровня продаж всех моделей дилерской сети Volkswagen входит в десятку лучших в стране, занимая пятую шестую строчку.
Традиционно, самой популярной моделью среди линейки бренда остается Volkswagen Polo. В августе официальный дилер «Volkswagen КЛЮЧАВТО» реализовал 102 автомобиля данной модели, что превышает показатели июля на 30%. «Выход нового Volkswagen Touareg — самое ожидаемое событие этого лета для всех поклонников и владельцев автомобилей марки. В первый же месяц автомобиль нашел 16 владельцев, завоевав почитателей благодаря своей инновационности, техническим характеристикам, дизайну интерьера и экстерьера. Позиция модели на рынке, предпочтения автомобилистов и работа команды дилерского центра позволили выйти в лидеры по продажам нового бестселлера в России. Безусловно, это мотивация для дальнейшего наращивания объемов реализации как внедорожника Volkswagen Touareg, так и других автомобилей в модельном ряду бренда», — комментирует пресс-служба «Ключавто».
Южный автомобиль: последние новости
В России начались продажи нового Lexus ES Volkswagen Golf обойдется россиянам почти в 1,5 млн рублей KIA привезет в Россию убийцу Toyota Land Cruiser 200
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Парковка в Москве стала бесплатной30
Мясорубка на трассе М-4 «Дон»68
Сын Кадышевой на машине за 30 млн попал в ДТП80
Представлен большой кроссовер Seat
Иностранцев высадят из такси
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
00:18
Парковка в Москве стала бесплатной
Автоновости
00:32
Билан назвал виновника аварии
ДТП
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение