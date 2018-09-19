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Продажи Lada в странах Евросоюза выросли в августе в 1,4 раза
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Продажи Lada в странах Евросоюза выросли в августе в 1,4 раза 

Rambler News Service + ещё 2 2 часа назад
Продажи новых легковых автомобилей в странах Евросоюза выросли в августе на 31,2%, до более 1,1 млн штук, при этом продажи Lada увеличились в августе в ЕС на 41%, до 590 штук, сообщила ассоциация европейских автопроизводителей.
За 8 месяцев общие продажи легковых автомобилей в странах ЕС увеличились на 6,1%, до 10,8 млн штук, а Lada показала рост на 14%, до 3,8 тыс. штук.
Основные продажи новых легковых автомобилей пришлись в августе на Германию (316 тыс. шт.), Францию (150,4 тыс.), Испанию (107 тыс.), Великобританию (94 тыс.) и Италию (91 тыс.).
Лидерами среди автопроизводителей по объемам поставок в августе 2018 года стали группа Volkswagen (307,6 тыс. шт.), группа PSA (157,5 тыс.), группа Renault (140 тыс.), группа FCA (71,7 тыс.) и Ford (58 тыс.).
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