Продажи Lada в странах Евросоюза выросли в августе в 1,4 раза

Продажи новых легковых автомобилей в странах Евросоюза выросли в августе на 31,2%, до более 1,1 млн штук, при этом продажи Lada увеличились в августе в ЕС на 41%, до 590 штук, сообщила ассоциация европейских автопроизводителей.

За 8 месяцев общие продажи легковых автомобилей в странах ЕС увеличились на 6,1%, до 10,8 млн штук, а Lada показала рост на 14%, до 3,8 тыс. штук.

Основные продажи новых легковых автомобилей пришлись в августе на Германию (316 тыс. шт.), Францию (150,4 тыс.), Испанию (107 тыс.), Великобританию (94 тыс.) и Италию (91 тыс.).