Пятиметровый седан Toyota Century получит «горячую» версию GRMN

Компания Toyota намерена выпустить «заряженные» версии седана Century, подготовленные заводским подразделением Gazoo Racing. Сейчас построены несколько экземпляров машин, которые используют для маркетинговых исследований и оценки рыночного потенциала.

В прошлом году на сайте Carsensor была опубликована фотографии Toyota Century GR Sport. Это версия начального уровня, которая от обычной машины отличается лишь косметически: измененными бамперами и другими колесами. Рядом с седаном стоит владелец — глава Gazoo Racing Акио Тоеда.

«Экстремальная» версия седана под названием GRMN недавно была сфотографирована в Японии пользователем твиттера 50ESTIMA05. От обычного Century автомобиль отличается спортивным бампером с увеличенным центральным воздухозаборником, решеткой радиатора и спойлером на крышке багажника.

По слухам, Toyota Century GRMN получит доработанную подвеску, полный привод и модернизированную гибридную силовую установку на базе 5,0-литрового двигателя V8. Дебют новинки состоится в ноябре.