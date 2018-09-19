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Mercedes-Benz презентовал самую младшую модель AMG
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Mercedes-Benz презентовал самую младшую модель AMG 

Южный автомобиль 1 час назад
Фото: Южный автомобиль
Немецкая марка Meredes-Benz официально представила AMG-версию хетчбэка A-класса нового поколения, которая получила индекс A35 4Matic.
От стандартного А-класса версия AMG отличается аэродинамическим обвесом, иной решеткой радиатора, черным задним спойлером, другими бамперами и аэродинмическими обвесами. Под капотом самого доступного AMG расположился двухлитровый турбомотор мощностью 306 лошадиных сил. В линейке хетчбэков A-класса новинка замет между моделями A 250 мощностью 218 л.с. и A45 AMG мощностью 381 л.с.
Двигатель работает в паре с 7-диапазонным «роботом» с двумя сцеплениями и системой полного привода. Разгон от нуля до «сотни» занимает 4,7 секунды. Максимальная скорость принудительно ограничена до 250 км/ч. Кузов хот-хэтча дополнительно усилили диагональными растяжками под капотом и алюминиевой панелью под мотором. Автомобиль получил модифицированную спортивную подвеску и усиленную тормозную систему с дисками диаметром 350 мм спереди и 330 мм сзади.
Опционально доступна адаптивная подвеска. Минимальная стоимость новинки составит 40 000 евро. Заказы на автомобиль начнут принимать сразу после окончания Парижского автосалона, где A35 покажут широкой общественности. Клиенты смогут получить свои автомобили не раньше 2019 года.
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