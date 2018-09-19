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Новый BMW Z4: раскрыта вся информация
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Новый BMW Z4: раскрыта вся информация 

Популярная механика 47 минут назад
Фото: Популярная механика
Материал подготовлен дружественной редакцией auto.mail.ru. ​
Внешне новый Z4 выделяет сетчатая решетка радиатора, крупные воздуховоды, а также вертикальное расположение световых элементов фар. Кроме того, Z4 лишился жесткой крыши за счет чего машина стала легче. Отмечается, что электропривод складывает и раскладывает текстильный верх за десять секунд и работает при движении до 50 км/ч.
По сравнению с предшественником новый Z4 вырос в длину на 85 мм (до 4 324 мм), стал на 74 мм шире (сейчас 1 864 мм) и на 13 мм выше (1 304 мм), а колесная база стала короче на 26 мм (теперь 2 470 мм). Для улучшения динамики автомобиль получил новую конструкцию передней и задней подвесок, низкий центр тяжести и сбалансированное распределение нагрузки по осям в соотношении 50:50.
Моторная линейка нового BMW Z4 представлена двумя двухлитровыми рядными четырехцилиндровыми агрегатами мощностью 258 л.с. (sDrive30i) и 197 л.с. (sDrive20i). Самая мощная версия Z4 M40i получила трехлитровую рядную «шестерку», которая выдает 340 л.с. Крутящий момент на задние колеса передается через 8-ступенчатый автомат и дифференциал с управляемой электроникой блокировкой.
Мировая премьера нового родстера состоится на Парижском автосалоне, производство начнется в ноябре. С самого начала будут выпускаться три версии модели, включая вариант M Performance. Старт продаж запланирован на март 2019 года.
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