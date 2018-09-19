Ferrari представила уникальные спорткары Monza

Компания Ferrari провела мировую премьеру двух своих уникальных новинок — моделей Monza SP1 и Monza SP2, соответственно одноместного и двухместного спорткаров.

Модели будут выпущены ограниченной серией и представлены в рамках новой линейки марки — Icona. Monza сочетает в себе классический дизайн 50-х годов и современные технологии. В Ferrari утверждают, что вдохновением для модели стали гоночные модели, в частности 166 ММ 1948 года.

Оба автомобиля имеют аналогичный дизайн, с той лишь разницей, что SP2 — это двухместный спорткар, а SP1 предназначена исключительно для одного человека, чтобы предложить водителю поистине уникальный опыт вождения за рулем. И с этим сложно поспорить, учитывая, что дизайном Monza не сможет сравниться ни один другой автомобиль в мире.

Главным достоинством Monza является отсутствие лобового стекла, чтобы дает возможность водителю получить те же ощущения, что переживают за рулем гонщики Формулы-1. При этом Ferrari утверждает, что разработало специальную систему Virtual Wind Shield, которая интегрирована в обтекающий кузов над приборной панелью и должна помочь отклонять достаточно воздушного потока, чтобы сохранять комфорт вождения.

Несмотря на то, что Ferrari больше увлеклась дополнительными деталями в презентации спорткаров, журналистам все же удалось узнать, что оба болида будут оснащены 6,5-литровым классический для марки V12.

По заверению компании, это будут самые мощные двигателя, когда-либо построенные Ferrari. Они смогут выдавать 799 лошадиных сил мощности и 719 Нм крутящего момента, что позволит болиду разгоняться до 100 км/час всего за 2,9 секунды, до 200 км/час за 7,9 секунды, а если у водителя хватит смелости, он сможет разогнать Monza до более чем 300 км/час.