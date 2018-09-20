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BMW поделилась новым тизером следующего поколения 3-Series
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BMW поделилась новым тизером следующего поколения 3-Series 

PNZdrive + ещё 2 49 минут назад
Фото: PNZdrive
На просторах Интернета автолюбители обнаружили новый фотоснимок модели от баварского концерна BMW. Вероятно, что он означает старт тизерной кампании прототипа поколения 3-Series. Официальная презентация этого долгожданного концепта запланирована в начале октября во время открытия международного мотор-шоу в Париже.
Бренд BMW уже не скрывает множество подробностей о своей новинке, ранее выкладывал в Сеть официальные изображения авто, демонстрирующие тест-драйвы прототипа на мировых гоночных трассах, в том числе на легендарном Нюрбургринге. Эксперты считают, что недавно появившийся снимок показывает «прокаченную» версию M340i M Performance следующего модельного года.
Отмечается, вся модельная линейка 3-Series, в том числе и M340i M, сбросят лишний вес на 55 килограммов в актуальной версии. Создатели новинки поработали и над подвеской, которая сохранила идеальную развесовку 50:50, при этом получилась жестче на поворотах, но сохранила комфорт при обычном движении.
Модель укомплектована рядным шестицилиндровым турбированным мотором с рабочим объемом 3,0 литра, который может генерировать развивать около 380 лошадиных сил. В тандеме с ним будет функционировать восьмиступенчатая роботизированная КПП и брендовая полноприводная xDrive. О вариации с механической коробкой передач на данный момент еще нет никакой информации.
На сегодняшний день производитель захотел показать исключительно силуэт прототипа под накидкой, за которой сложно разглядеть все элементы экстерьера. При этом был сделан акцент на переосмысленной головной оптике и светодиодных ходовых огнях. Также представители BMW частично продемонстрировали радиаторную решетку, которая получилась с более выраженными краями.
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