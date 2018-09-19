Audi A6 и Volkswagen Touareg заработали по 5 звезд краш-тестов

По четыре звезды краш-тестов от европейского комитета Euro NCAP смогли заработать минивэн Tourneo Connect от американского концерна Ford и немецкий Smart EQ ForFour. Еще выше получились результаты проверок кроссовера Touareg от немецкой марки Volkswagen и еще одного немца — презентабельного седана Audi A6 . Они заработали по пять звезд каждый.

После того, как этой зимой четвертая генерация иномарок Ford Focus от производителя из США, а также компакткросс Volvo XC60 из Швеции по достоинству отработали пять звезд от европейского комитета Euro NCAP, на тесты привезли новые машины, чтобы проверить, насколько они безопасны при эксплуатации, а также как они себя поведут в дорожно-транспортных происшествиях.

На этот раз организаторы краш-тестов решили проверить уровень безопасности представительского седана Audi A6, а также среднеразмерного внедорожника Volkswagen Touareg . Проверкам подверглись модели следующего модельного года. Результаты порадовалейё как представителей тестирующей организации, производителей этих экземпляров авто, а также автолюбителей. Яркие представители немецкого автопрома заработали высший балл — 5 звезд от Euro NCAP.

Стоит поподробнее рассказать об этих новинках, отличающихся повышенным уровнем безопасности для водителей и пассажиров. Начнем с Audi A6. На тестах была представлена вариация полноприводного экземпляра 40 TDI Sportline. По итогам запланированных испытаний, машина смогла обеспечить 93-процентную защиту для взрослого человека. На 85 процентов удалось защитить малолетних пассажиров. Такого потрясающего результата производителю удалось добиться за счет использования современных систем активной безопасности. По этому параметру, немецкая иномарка заработала 76 процентов.