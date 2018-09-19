Mercedes-Benz показал два электрических фургона и один водородный

Самый компактный из представленных вэнов, Mercedes-Benz eVito, получил 85-киловаттную силовую установку с крутящим моментом до 300 Нм. В зависимости от условий эксплуатации 41-киловаттная батарея обеспечивает запас хода от 100 до 150 км — производитель считает, что для работы в качестве городского развозного фургона новинке этого более, чем достаточно. На пополнение запаса энергии от бытовой сети уйдет около 6 часов. Максимальная скорость eVito ограничена отметкой в 80 км/ч, но предусмотрена возможность сдвинуть ограничитель на 100 км/ч или 120 км/ч.

Вэн будет выпускаться в двух вариантах колесной базы с длиной кузова 5 140 мм и 5 370 мм. Во втором случае eVito способен перевезти до тонны груза при максимально допустимом весе в 3 200 кг. Объем грузового отсека в этом случае достигает 6,6 кубометров. В продажу электрический вэн поступит уже осенью 2018 года.

В следующем году на рынок выйдет более крупное предложение — Mercedes-Benz eSprinter. Он получил аналогичную силовую установку, но при этом опционально фургону доступна более емкая 55-киловаттная батарея, с которой он может проехать на одной зарядке до 150 км. С базовой 41-киловаттной запас хода составляет около 115 км. Однако, версия с более компактными аккумуляторами может принять на борт до 1 040 кг, тогда как грузоподъемность «дальнобойной» версии не превышает 900 кг. Объем грузового отсека фургона в обоих случаях превышает 10 куб. м.

Что касается концептуального варианта Mercedes-Benz Sprinter на топливных элементах, то он представляет собой попытку удовлетворить чаяния клиентов компании в области экологии при помощи альтернативных технологий. 147-киловаттная силовая установка (350 Нм) питается электричеством за счет химической реакции между водородом и кислородом, при этом запасенный водород хранится в баках под полом — там, где обычно размещаются аккумуляторы. В баках помещается до 4,5 кг газа, и этого концепту Sprinter F-Cell достаточно для преодоления 300 км. Предусмотрена возможность установки дополнительного бака, что увеличивает запас хода до 530 км.

Утверждается, что этот концепт благодаря той гибкости, которую обеспечивает компоновка при проектировании интерьера, может использоваться не только как средство для грузоперевозок, но и, допустим, как кемпер. Однако, конкретных производственных планов по использованию топливных элементов в Mercedes-Benz пока не озвучили.