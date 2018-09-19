Представлен электрический фургон Volkswagen I. D. Buzz Cargo

Компания Volkswagen представила очередную модель из электрического семейства I. D. Это фургон I. D. Buzz Cargo, которая, как легко догадаться, является грузовой версией микроавтобуса I. D. Buzz. В основе новинки — платформа MEB, на базе которой концерн VAG намерен до 2022 года построить 27 «электричек».

Габаритная длина электрофургона составляет 5 048 мм. Ширина новинки 1 976 мм, высота — 1 963 мм, а колёсная база — 3 300 мм. Грузоподъёмность до 800 кг. У фургона есть электропривод боковых раздвижных дверей, светодиодная оптика и 20-дюймовые диски с шинами 235/55.

Привод у Volkswagen I. D. Buzz Cargo задний, но за доплату предлагается полный. Фургон оснащён электродвигателем на 204 л.с. Максимальная скорость ограничена электроникой — 160 км/ч.

Электромотор питает расположенная в полу батарея. Ёмкость может быть разной — от 48 до 111 кВтч. Запас хода с топовым аккумулятором более более 550 км (по циклу WLTP). Дополнительные 15 км пробега может обеспечит солнечная батарея вмонтированная в крышу.

В салоне, с пассажирской стороны, установлено двойное сидение, при этом среднее можно сложить, и воспользоваться встроенным в спинку планшетом. Есть также цифровая «приборка» и проекционный дисплей с дополненной реальностью. При желании водитель может доверится фургону, ибо имеется автопилот 4-го уровня. В грузовом отсеке есть розетка на 230 В, благодаря чему можно пользоваться различным инструментом, и сделать из новинки передвижную мастерскую.