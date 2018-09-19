Внедорожник Renault Clio Compact впервые пойман фотошпионами

Прокачанный автомобиль Renault Clio не просто обновленная версия Renault Сaptur.

И вот именно эти два концепта появились в интернете после вездесущих фотошпионов.

По шпионским фотографиям видно, что текущий Captur поддерживает прямую линию, тогда как линия Clio изгибается вверх. В любом случае, нет скрытых рельсов крыши и эта новая модель не сохранит скрытые задние наружные дверные ручки Clio. Для вмещения дополнительного груза может быть немного больше прибавлено высоты корпуса сзади, но это может быть просто хитростью камуфляжной обертки.

Аналитики ожидают, что этот кроссовер перенесет текущую трансмиссию Clio. Это означает, что он должен быть только переднеприводным и с трехцилиндровым газовым двигателем, либо с четырехцилиндровым дизелем, подключенным к выбору автоматических или механических коробок передач.

Когда он появится в продаже, неизвестно, но по прогнозам, автомобиль увидит своего покупателя уже в следующем году.

Окончательная информация по внедорожникам Renault будет известна через пару недель на Парижском автосалоне 2018 года.