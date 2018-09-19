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Концепция Chrysler Portal пойдет в серию в 2020 году
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Концепция Chrysler Portal пойдет в серию в 2020 году 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Будущее Chrysler выглядит довольно мрачным, поскольку линейка компании состоит только из модели 300 и микроавтобуса Pacifica.
Руководство Chrysler уже заявило, что полноразмерный седан 300 уже не соответствует требования и предпочтениям клиентов американского производителя, а значит и не может отвечать его стремлениям. Ожидается, что модель будет постепенно прекращена до 2020 года и тем самым позволит Chrysler заняться реализацией другого транспортного средства.
Согласно сообщениям Automotive News, Portal будет запущена в 2020 году. Пока мало что известно, но ожидается, что это будет электрический автомобиль, как и концепция, дебютировавшая на международной потребительской выставке электроники Consumer Electrics Show в 2017 году. Это станет разумным шагом, так как Chrysler уже сотрудничает с Waymo и поставляет компании гибридные микроавтобусы Pacifica. Chrysler объявила о концепции, как об «универсальном автомобиле с шестью пассажирами». Компания не выпустила подробные спецификации, но поделилась, что предстоящая Portal будет оснащена полуавтономной системой управления уровня 3, в которой используются различные датчики и радары, позволяющие автомобилю вести себя правильно в определенных ситуациях.
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