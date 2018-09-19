Шпионы раздобыли снимки высокопроизводительной Toyota Century GRMN 

Самая премиальная и дорогостоящая модель, имеющаяся в линейке японского производителя Toyota, получила «прокаченную» вариацию GRMN. Эта новинка, которую смогут позволить себе только автолюбители с толстым кошельком, была замечена на известной гоночной трассе Нюрбургринг.
На сегодняшний день, самым роскошным автомобилем концерна в кузове седан считается Toyota Century, цена за который стартует от 12 054 600 рублей. Эта модель реализуется исключительно на местном рынке. Для богатых жителей Японии на заказ продают небольшое количество этих машин. В планах концерна выйти на объем в 50 экземпляров Century в месяц.
Напомним, что вторая генерация этого седана была презентована год назад во время открытия международного автосалона в Токио. Теперь почитателей бренда решили порадовать выпуском высокопроизводительной модификации GRMN.
Имя GRMN — это аббревиатура от Gazoo Racing Masters of Nurburgring. Если разложить все по полочкам, то получится, что Gazoo Racing — это спортивная команда, а Нюрбургринг — это всемирно известная немецкая гоночная трасса.
Фотошпионы, раздобывшие фотографии этой новинки, смогли запечатлеть только экстерьер модели. Судя по ним, премиальный автомобиль получил от производителя небольшой спойлер на крышке «багажника» и спортивные колесные диски, отлитые из легкосплавных материалов. Появились акценты красных тонов на нижних участках бамперов и на боковых юбках. На фотографиях капот автомобиля по непонятной причине был открыт.
Добавим, что руководящий состав автогиганта из Японии еще не утвердил окончательное решения о том, стоит ли выпускать серийную версию «заряженной» модификации GRMN. Им предстоит разобраться, будет ли эта модель пользоваться спросом в узких кругах японской элиты. Если будет принято положительно решение, то автомобиль укомплектуют гибридной силовой установкой, которая будет состоять из двигателя с рабочим объемом на пять литров V8 и электроагрегата.