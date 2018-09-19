Шпионы раздобыли снимки высокопроизводительной Toyota Century GRMN

Самая премиальная и дорогостоящая модель, имеющаяся в линейке японского производителя Toyota , получила «прокаченную» вариацию GRMN. Эта новинка, которую смогут позволить себе только автолюбители с толстым кошельком, была замечена на известной гоночной трассе Нюрбургринг.

На сегодняшний день, самым роскошным автомобилем концерна в кузове седан считается Toyota Century , цена за который стартует от 12 054 600 рублей. Эта модель реализуется исключительно на местном рынке. Для богатых жителей Японии на заказ продают небольшое количество этих машин. В планах концерна выйти на объем в 50 экземпляров Century в месяц.

Напомним, что вторая генерация этого седана была презентована год назад во время открытия международного автосалона в Токио. Теперь почитателей бренда решили порадовать выпуском высокопроизводительной модификации GRMN.

Имя GRMN — это аббревиатура от Gazoo Racing Masters of Nurburgring. Если разложить все по полочкам, то получится, что Gazoo Racing — это спортивная команда, а Нюрбургринг — это всемирно известная немецкая гоночная трасса.

Фотошпионы, раздобывшие фотографии этой новинки, смогли запечатлеть только экстерьер модели. Судя по ним, премиальный автомобиль получил от производителя небольшой спойлер на крышке «багажника» и спортивные колесные диски, отлитые из легкосплавных материалов. Появились акценты красных тонов на нижних участках бамперов и на боковых юбках. На фотографиях капот автомобиля по непонятной причине был открыт.

Добавим, что руководящий состав автогиганта из Японии еще не утвердил окончательное решения о том, стоит ли выпускать серийную версию «заряженной» модификации GRMN. Им предстоит разобраться, будет ли эта модель пользоваться спросом в узких кругах японской элиты. Если будет принято положительно решение, то автомобиль укомплектуют гибридной силовой установкой, которая будет состоять из двигателя с рабочим объемом на пять литров V8 и электроагрегата.