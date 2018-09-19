Nissan анонсировал кроссовер Kicks для индийского рынка

Как и ожидалось ранее, компания Nissan выпустит свой новый паркетник модели Kicks сначала на индийский рынок, и только после этого речь пойдёт о расширении географии продаж сегодня состоялась презентация модели, а также стало известно о том, что премьера состоится уже до конца года.

Отметим, что новинка была построена на принципиально другой тележке М0. Длина кроссовера составит 4 400 миллиметров, хотя глобальная модификация будет на 105 миллиметров короче. Ходят слухи, что и интерьер машины будет куда более просторным, соответственно, увеличится объём багажного отделения, который в глобальной версии составляет 423 лошадиные силы. Что касается внешнего вида, то новинка для Индии получит другие бампера.

В базовую комплектацию входит информационно-развлекательная система, представленная восьмидюймовый тачскрином. Кроме того, будет в наличии климат-контроль автоматического типа, а также светодиодная оптика. Под капотом будет установлен силовой агрегат объёмом в 1.6 литра, который будет иметь отдачу в 106 лошадиных сил. Ему альтернативой выступает полуторалитровый турбодизель с мощностью в 110 лошадей.