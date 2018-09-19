Китайский клон Land Cruiser 200 оказался больше и дешевле оригинала

Вслед за Range Rover Sport китайские автопроизводители скопировали еще один крупный внедорожник. На этот раз клонированию подвергся внедорожник Toyota Land Cruiser 200.

Автомобиль до боли напоминающий легендарный японский внедорожник выпустила никому неизвестная в России китайская марка Hengtian, модель получила название L4600. Если спереди машина хотя бы еще как-то отличается от оригинального Land Cruiser 200, то корма автомобиля полностью скопирована у Toyota. При этом китайцы сделали копию по размерам больше оригинала. Длина Hengtian составляет 5 089 мм, ширина — 2 026 мм, а высота достигает 1 872 мм. Для сравнения, длина Land Cruiser 200 составляет 4 950 мм, ширина — 1 980 мм, а высота — 1 955 мм. Колесная база китайского внедорожника больше на 100 мм и равняется 2 950 мм.

Под капот китайского клона Land Cruiser 200 устанавливается бензиновый двигатель объемом 4,6 литра китайской компании Futai Power Co. Его мощность составляет 286 лошадиных сил. На выбор предлагается механическая или автоматическую коробки передач. Можно заказать автомобиль в пяти или семиместном исполнении.

Китайская марка Hengtian существует с 2011 года, у компании есть свой завод в городе Яань провинции Сычуань, мощностью 100 000 машин в год. При этом китайский клон Toyota Land Cruiser 200 стоит в 6 раз дешевле оригинала. А вот логотип автомобиля скопирован с другого японского бренда и напоминает перевернутую эмблему Infiniti.