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Новый Volkswagen Transporter получит электродвигатель и ретро‐дизайн
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Новый Volkswagen Transporter получит электродвигатель и ретро‐дизайн 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Немецкий автомобильный концерн Volkswagen готовит революционное изменение своей классической марки Transporter. Как сообщил портал «Авто Mail.Ru» со ссылкой на представителей фирмы, авто седьмого поколения получит измененный дизайн в стиле первой модели.
Volkswagen Transporter впервые вышел с конвейера еще в 1950 году. С тех пор он стал самой популярной грузовой маркой немецкого автопроизводителя.
Технические особенности новой модели пока неизвестны, но уже уже сейчас известно, что его адаптируют для использования электрического двигателя.
Представление новой модели пройдет во второй половине следующего года.
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