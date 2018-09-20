Ferrari представила самый мощный гиперкар в мире

Компания Ferrari представила свою новинку Ferrari Monza, которая стала самым мощным гоночным автомобилем в мире, сообщил Top Gear.

Как отметили представители компании, Ferrari Monza сможет соперничать с таким монстром, как Bugatti Chiron

Изюминкой машины стал 6,5-литровый V12 двигатель с активной аэродинамикой. Разогнаться до 100 км/ч автомобиль может за 2,9 секунды, а скорость в 200 км/ч автомобиль набирает менее чем за 8 секунд. Он весит полторы тонны и имеет двигатель на 789 лошадиных сил.

Помимо выпущенной одноместной модели для трека Monza SP1, Ferrari выпустила двухместную модель гиперкара SP2. Официально обе модели покажут в рамках Парижского автосалона через месяц. Стоит каждая машина примерно 1,3 миллиона долларов.