Обновленная «ГАЗель» получил агрегат от VW и подушки безопасности

Горьковский автозавод в рамках участия в ганноверском международном грузовом мотор-шоу IAA-2018 презентовал «ГАЗель», получившую агрегат от иномарки Volkswagen , «механику» на шесть ступеней и ряд новых функций.

О том, что «ГАЗель» получил дизельный мотор от немецкого производителя, было рассказано уже давно, но сейчас появились подробности об этой силовой установке. Это турбоагрегат с рабочим объемом в два литра серии ЕА189 с впрыском common-rail. На сегодняшний день его применяют не только на грузовом «Транспортере», но и на пикапе Amarok.

Для нашей страны дизель создавался под Евро-5. Благодаря такому агрегату отечественные «ГАЗели» способны выжимать 136 лошадиных сил при 3500 оборотов в минуту и крутящий момент 340 Нм. Двигатель пока решили приобретать у производителя из Германии, в дальнейшем его созданием хотят заняться и на территории нашей страны. С мотором от Volkswagen в тандеме будет работать новая шестидиапазонная механическая коробка передач, созданная на заводе ГАЗ и ориентированная под крутящий момент до 450 Нм. Коробка сразу была сделана под рычаг КПП на «приборке».

Кроме того, автомобили «ГАЗель» будут продаваться с обновленным задним мостом, где использована односкатная ошиновка, помогающая снизить габариты арок и расширить место для перевозки грузов.

Создатели добавили авто и полезные возможности. Это подушки безопасности, предусмотренные для водителя и пассажиров, АБС и система стабилизации, дисковые тормоза «по кругу».

Стоит отметить, что турбированный 2,8-литровый агрегат Cummins ISF мощностью в 149 лошадиных сил и 320 Нм крутящего момента при 1400-3000 оборотах в минуты будет продаваться параллельно с двигателем от VW. При этом новую КПП он не получит, что не может ни сказаться на его стоимости.

Старт продаж модернизированных «ГАЗелей» намечается ближе к концу текущего года. В конце осени уже могут озвучить стоимость модернизированных авто. Появление дополнительного оснащения будет происходить постепенно. Так что новых опций не стоит ждать раньше первого квартала 2019 года. В планах разработчиков в первую очередь взяться за систему стабилизации.