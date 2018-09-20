Ещё
Chrysler 300S из Японии оснастили 26-дюймовыми колесами от Forgiato
Далее:
Читайте также:
Ещё

Chrysler 300S из Японии оснастили 26-дюймовыми колесами от Forgiato 

Car.ru 47 минут назад
Фото: Car.ru
Седан 300S на сегодняшний момент является самой популярной моделью концерна Chrysler.
Автомобиль был выпущен в 2004 году как прототип. Проходил тест-драйв в Японии. Через некоторое время масштабы его производства расширились и теперь эту модель можно встретить по всему земному шару. Большая популярность привела к распространению тюнинга этой машины, особенно на Дальнем Востоке.
Японская компания Forgiato решила обновить седан. Они использовали простое решение. Работники заменили стандартный комплект дисков на свой, лично разработанный 26-дюймовый, а также вставили хромированную решетку радиатора, как у Bentley. Они опубликовали фотографии своего творения. Это вызвало удивленную реакцию у автолюбителей. По сути это был простой тюнинг, но эти замененные детали придали космический вид седану.
Конечно, людям может не понравится такой стиль. Многие посчитают это за уродство, но смотрится как минимум необычно. Поэтому такому тюнингу можно отвести свое место.
Car.ru: последние новости
Чем опасен автомобиль с дубликатом ПТС Находка в Калужской области ГАЗ-24-10 в идеальном состоянии Компания Toyota намерена увеличить производство машин из-за высокого спроса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мясорубка на трассе М-4 «Дон»70
ГИБДД готовит новые поправки в ПДД1
«Все соберу и отдам»: расплата за ДТП6
Сын Кадышевой на машине за 30 млн попал в ДТП82
Погоня за виновником ДТП чуть не обернулась трагедией
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:31
Водитель легковушки попытался наказать автобус
ДТП
00:48
Погоня за виновником ДТП чуть не обернулась трагедией
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:40
Турбо-баба: американка на велосипеде обогнала суперкары
Автоновости
02:33
Пенсионер на старенькой «Ауди» устроил GTA в Минске
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
00:18
Парковка в Москве стала бесплатной
Автоновости
00:32
Билан назвал виновника аварии
ДТП
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение