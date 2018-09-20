Chrysler 300S из Японии оснастили 26-дюймовыми колесами от Forgiato

Седан 300S на сегодняшний момент является самой популярной моделью концерна Chrysler

Автомобиль был выпущен в 2004 году как прототип. Проходил тест-драйв в Японии. Через некоторое время масштабы его производства расширились и теперь эту модель можно встретить по всему земному шару. Большая популярность привела к распространению тюнинга этой машины, особенно на Дальнем Востоке.

Японская компания Forgiato решила обновить седан. Они использовали простое решение. Работники заменили стандартный комплект дисков на свой, лично разработанный 26-дюймовый, а также вставили хромированную решетку радиатора, как у Bentley . Они опубликовали фотографии своего творения. Это вызвало удивленную реакцию у автолюбителей. По сути это был простой тюнинг, но эти замененные детали придали космический вид седану.

Конечно, людям может не понравится такой стиль. Многие посчитают это за уродство, но смотрится как минимум необычно. Поэтому такому тюнингу можно отвести свое место.