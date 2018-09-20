Самый безумный дизельный пикап

Самый сумасшедший дизельный пикам можно найти у ребят на Ютуб-канале 1320 Video, выкладывающих умопомрачительные ролики о дрэг гонках.

В видео видно, как мчащийся пикап в течении всего заезда выбрасывает в атмосферу столбы ядовитого дыма.

Делать такие трюки, пикапу позволяет усовершенствованный двигатель Wagler Duramax, обеспечивающий крутящий момент в районе 7500 об/мин. Очень впечатлительно для дизеля, не так ли?

Вес автомобиля составляет около полутора тонн. Значения отдачи двигателя просто сумасшедшие: 2400 л.с и 4000 Н*м. Коробка передач Rossler Pro Model 400.

Кузов пикапа оригинально выполнен в стилистике 20-30 годов прошлого столетия, что придает ему определенный шик. Так же имеется впечатляющая турбина в центре решетки.

Во время заезда дизельный монстр показывает выдающиеся возможности. Пикап очень эффективно выполняет ускорение с сумасшедшими перегрузками, и получается у него это очень оперативно. Крайне интересно будет понаблюдать за ним в действии.