BMW M7 автомобиль, который не когда не выпускался компанией BMW

Любимое занятие Скота Джонса — тюнинг автомобилей.

Это увлечение, помогло ему создать Studio 62, компанию занимающуюся основательным тюнингом и свапом движков марки BMW . Чуть больше полусотни машин немецкого гиганта были усовершенствованы в их компании. Практически при отсутствии свободного времени, Скотт решился на создание собственного суперпроекта.

BMW 740i цвет Imola Red (всего 172 экземпляра в мире), такая машина досталась Скотту. Требовалось заменить трансмиссию. В результате появилась BMW M7 — автомобиль, который BMW никогда не выпускал.

Спонсором агрегатов стал BMW E39 M5. От него досталась рулевое и задний дифференциал. Силового агрегат, сальники, подшипники в подвеске подверглись решительной замене. Готовый экземпляр прошел боевое испытание, промчавшись около 4 тыс. километров и был представлен на Bimmerfest.

Затем Скотт продолжил модификацию. На мотор был установлен турбонадув от ESS Tuning. BMW 740i был полностью разобран и перекрашен. Замене так же подверглась значительная часть интерьера. Работа по перешивке салона была проведена тщательно. Результат превзошёл все ожидания.

Крутые диски Racing Dynamics RS2, с передними покрышками 255/35 и задними 305/30. Серьезным модификациям подверглась губа Alpina . Бампер обзавелся стильными отверстиями под выхлоп, крышу украсил спойлер.

Все же в Америке можно отыскать еще экземплярчик BMW M7, не уступающий в красоте нашему герою, его автор Брэнд Миллер.