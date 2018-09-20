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Волга в кузове «Пикап» засветилась в Узбекистане
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Волга в кузове «Пикап» засветилась в Узбекистане 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Серийного производства «Волга» в кузове «пикап» никогда не было.
Были, конечно, мелкосерийные фургоны, пикапы под названием «Трофим» производства «Гидропривод» Тульской области. И они оказались не уникальными.
Совершенно случайно в Узбекистане, попались фотографии почти всего модельного ряда «Волга» в кузове «пикап». Кабина и грузовой отсек выглядели настолько идентичны, что подразумевало об их мелкосерийном производстве. К тому же на каждом авто был лейбл «SamAuto».
Аббревиатура принадлежит Самаркандскому автомобильному заводу, открытому в 1999 году. Завод занимается выпуском автобусов SAZ, грузовиков Isuzu и различного вида спецтехники. Информации о переделке «Волга» в пикап нигде нет. Но все же, существуют объявления о продаже пикапчиков «Волга». Из которых становится известны их технические характеристики. Грузоподъёмность — 2 т., при том что заводская грузоподъемность ГАЗ-31029 всего лишь 400 кг. Это наводит на мысль, об усиленной подвеске.
Грузовая платформа — 2250 х 1850 мм. Борта откидные. Машины снабжены газовым оборудованием. Стоимость таких уникальных «Волга» начинаются от 30 миллионов сум. В российской валюте стоимость составляет в районе 250 тыс. рублей. Все-таки пикапы из Узбекистана достойны уважения, полюбуйтесь грузовичок на базе ГАЗ-24-10, зад которого обладает совершенно своеобразным дизайном, в отличии от автомобилей с лейблами «SamAuto».
Поистине, уникальным представляется нам экземпляр на базе старичка ГАЗ-21 «Волга». Только вот остается загадкой, рожден он в советских ремонтных мастерских или является выходцем из Узбекистана.
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