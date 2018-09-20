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Китайский родственник Renault Alaskan и Mercedes X-Class встал на конвейер
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Китайский родственник Renault Alaskan и Mercedes X-Class встал на конвейер 

Карельские вести + ещё 2 1 час назад
В Поднебесной стартовало серийное производство нового рамного пикапа Dongfeng. В продажу модель поступит в октябре.
Грузовик Dongfeng назвали Ruijing 6, его выпуск налажен на заводе СП Nissan и Dongfeng. Фотографиями новинки поделилось «поднебесное» издание Autohome. «Китаец» построен на базе рамного пикапа Nissan Navara актуального поколения (заводской индекс — D23) с двойной кабиной, имеющего задний неразрезной мост, жестко подключаемый полный привод и блокировку заднего дифференциала.
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По материалам: www.kolesa.ru
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