Возрождённый суперкар Marusia B1, продают за 10 миллионов рублей

Грандиозный в свое время проект российской фирмы Marussia , не существует уже давно.

Хотя машины, под его брэндом, регулярно встречаются в объявлениях. В Новосибирске на Drom.ru продается сочно-красный купе Marussia B1

Экземпляр 2010 года выпуска, под номером 009. Возрождением суперкара занималась компания VIP Service, в чьем распоряжении находиться несколько экземпляров разного уровня сборки.

Суперкар, изначально был выставочным экспонатом Marussia Motors для презентаций на различных автосалонах. Это была полностью готовая к использованию модель желто-черного цвета.

В 2011 г. Marussia лицо рекламном акции спортивной команды Marussia F1 Team. В этих целях её цвет стал эксцентричный фиолетовым. В этот год компания VIP Service стала официальным дилером марки Marussia. В своих тест -драйвах и показах она также использовала эту модель.

С 2017 по 2018 годы суперкар подвергся тщательной реставрации. В результате цвет кузова приобрел сочно-красный цвет, а крыша стала насыщенно темной. На Marussia поставили улучшенный задний капот, современные средства кондиционирования, аудиосистему высшего качества. Салон обзавелся новой стильной кожей и альканатрой.