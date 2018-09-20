Возрождённый суперкар Marusia B1, продают за 10 миллионов рублей 

Грандиозный в свое время проект российской фирмы Marussia, не существует уже давно.
Хотя машины, под его брэндом, регулярно встречаются в объявлениях. В Новосибирске на Drom.ru продается сочно-красный купе Marussia B1.
Экземпляр 2010 года выпуска, под номером 009. Возрождением суперкара занималась компания VIP Service, в чьем распоряжении находиться несколько экземпляров разного уровня сборки.
Суперкар, изначально был выставочным экспонатом Marussia Motors для презентаций на различных автосалонах. Это была полностью готовая к использованию модель желто-черного цвета.
В 2011 г. Marussia лицо рекламном акции спортивной команды Marussia F1 Team. В этих целях её цвет стал эксцентричный фиолетовым. В этот год компания VIP Service стала официальным дилером марки Marussia. В своих тест -драйвах и показах она также использовала эту модель.
С 2017 по 2018 годы суперкар подвергся тщательной реставрации. В результате цвет кузова приобрел сочно-красный цвет, а крыша стала насыщенно темной. На Marussia поставили улучшенный задний капот, современные средства кондиционирования, аудиосистему высшего качества. Салон обзавелся новой стильной кожей и альканатрой.
Под капотом у Marussia расположен 3.5-литровый агрегат Nissan VQ-35 мощность которого 244 л.с и автоматическая коробка передач. Состояние суперкара идеальное, стоимость данной модели всего лишь 10 млн рублей.