Ещё
Возрождённый суперкар Marusia B1, продают за 10 миллионов рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Возрождённый суперкар Marusia B1, продают за 10 миллионов рублей 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Грандиозный в свое время проект российской фирмы Marussia, не существует уже давно.
Хотя машины, под его брэндом, регулярно встречаются в объявлениях. В Новосибирске на Drom.ru продается сочно-красный купе Marussia B1.
Экземпляр 2010 года выпуска, под номером 009. Возрождением суперкара занималась компания VIP Service, в чьем распоряжении находиться несколько экземпляров разного уровня сборки.
Суперкар, изначально был выставочным экспонатом Marussia Motors для презентаций на различных автосалонах. Это была полностью готовая к использованию модель желто-черного цвета.
В 2011 г. Marussia лицо рекламном акции спортивной команды Marussia F1 Team. В этих целях её цвет стал эксцентричный фиолетовым. В этот год компания VIP Service стала официальным дилером марки Marussia. В своих тест -драйвах и показах она также использовала эту модель.
С 2017 по 2018 годы суперкар подвергся тщательной реставрации. В результате цвет кузова приобрел сочно-красный цвет, а крыша стала насыщенно темной. На Marussia поставили улучшенный задний капот, современные средства кондиционирования, аудиосистему высшего качества. Салон обзавелся новой стильной кожей и альканатрой.
Под капотом у Marussia расположен 3.5-литровый агрегат Nissan VQ-35 мощность которого 244 л.с и автоматическая коробка передач. Состояние суперкара идеальное, стоимость данной модели всего лишь 10 млн рублей.
Car.ru: последние новости
Волга в кузове «Пикап» засветилась в Узбекистане Чем опасен автомобиль с дубликатом ПТС Пикап компании Nissan оборудовали для наблюдения за звездами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мясорубка на трассе М-4 «Дон»70
ГИБДД готовит новые поправки в ПДД2
Сын Кадышевой на машине за 30 млн попал в ДТП82
«Все соберу и отдам»: расплата за ДТП6
Погоня за виновником ДТП чуть не обернулась трагедией
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:31
Водитель легковушки попытался наказать автобус
ДТП
00:48
Погоня за виновником ДТП чуть не обернулась трагедией
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:40
Турбо-баба: американка на велосипеде обогнала суперкары
Автоновости
02:33
Пенсионер на старенькой «Ауди» устроил GTA в Минске
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
00:18
Парковка в Москве стала бесплатной
Автоновости
00:32
Билан назвал виновника аварии
ДТП
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение