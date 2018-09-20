ГАЗ презентовал праворульный грузовик «Садко NEXT»

Российская компания ГАЗ заявила о старте выпуска новой модели грузовика, но уникальность этой серии еще и в том, что впервые производство Горьковского автозавода начинается с праворульной экспортной версии.

Преемник легендарного «шестьдесят шестого газона» теперь встанет на конвейер под названием «Садко NEXT» и получит правый руль для клиентов азиатского рынка.

Грузовой автомобиль предназначен для работы в сложных условиях в различных климатических зонах, выдерживает высокие нагрузки, но при этом новый внедорожный грузовик марки ГАЗ имеет комфортную кабину, расширенный функционал и оснащен инновационными технологиями. Новинка способна перевозить до 3 тонн груза.

От предыдущей версии «Садко» новый грузовой автомобиль отличается трехместной кабиной. А в случае с грузопассажирской версией машина способна вместить 7 пассажиров. Новинку оснастили современной передней подвеской, пневматической тормозной системой, усиленной раздаточной коробкой part-time и другими инновационными разработками.

На выставочном стенде в Ганновере, где был представлен «Садко NEXT», внедорожник показали с праворульной системой управления, предназначенной в основном для азиатских стран, но в серию машину запустят в двух модификациях, включая расположение руля с левой стороны.