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В Казахстане началось производство новой LADA Granta
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В Казахстане началось производство новой LADA Granta 

Автостат 34 минуты назад
Фото: Автостат
Усть-каменогорский завод «Азия Авто» начинает производство нового поколения LADA Granta, которая была впервые представлена всего три недели назад в рамках Московского автосалона в конце августа. На конвейере предприятия в Казахстане сегодня освоен выпуск всех четырех типов кузова LADA Granta: седан, хэтчбек, лифтбэк и универсал. Казахстанцы уже могут приобрести новинку на условиях предварительного заказа, а первые партии новой Granta поступят в 19 филиалов «Бипэк Авто» в ноябре, сообщает пресс-служба компании.
Как отмечается, первое поколение LADA Granta заслуженно пользуется репутацией самого доступного автомобиля на рынке Казахстана и прочно вошло в тройку наиболее продаваемых моделей. Сегодня на дорогах республики более 43 тысяч автомобилей LADA Granta. Это самое востребованное казахстанцами семейство в линейке российского бренда. Новая генерация LADA Granta призвана укрепить рыночные позиции и имидж бренда за счет оптимального сочетания современного дизайна, надежности и привлекательной цены.
Как говорит президент АО «Азия Авто» Ерик Сагымбаев, LADA сохраняет за собой статус якорного бренда казахстанской автоиндустрии. Это наиболее востребованная жителями республики марка: с начала года почти четверть покупателей новых авто в Казахстане предпочли именно LADA — по итогам восьми месяцев их число выросло на 70%. Место бестселлера в линейке марки неизменно занимает LADA Granta. Новое поколение модели обрело новый облик, новый уровень комфорта и оснащенности. При этом новая Granta останется одним из самых доступных автомобилей на рынке Казахстана.
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