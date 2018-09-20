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В немецком Ганновере стартовал Франкфуртский автосалон
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В немецком Ганновере стартовал Франкфуртский автосалон 

HelpCase media 27 минут назад
Фото: HelpCase media
В Германии открылся очередной Франкфуртский автосалон (Internationale Automobil-Ausstellung) — известнейшее мотор-шоу Европы. Традиционно оно проходит раз в два года и отличается классом представленных машин. Так, во Франкфурте-на-Майне обычно презентуют легковые автомобили, в Ганновере — грузовики и другой коммерческий транспорт. Мероприятие проходит под эгидой немецкого Союза автомобильной промышленности (VDA).
Самая первая международная выставка прошла в далёком 1897 году. Тогда на ней было представлено всего восемь автомобилей. С началом XX века автосалон стал более масштабным и даже проводился два раза в год. Перед Второй Мировой войной шоу проходило в Берлине в 1939 году. Оно собрало более 820 тысяч человек и побило рекорд по числу посетителей.
В 2017-м крупнейшие производители по традиции анонсировали выпуск и продемонстрировали публике свежие модели автомобилей. Например, «Porsche» показала новый кроссовер Cayenne Turbo 2018, а «Mercedes Benz» впечатлила возможностями электрического хэтчбека EQA Concept. Много новинок оказалось у компаний «Audi» и «KIA».
В этом году ожидается показ крупногабаритных автомобилей для промышленных перевозок. Однако автолюбителям точно будет на что посмотреть. Ведь кроме всего прочего на выставке покажут техническую «начинку» современных грузовых машин.
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