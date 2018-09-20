Renault Clio дорос до кроссовера (Фото)

Сегодня в Сеть попали первые фотографии прототипа нового кроссовера, которым может быть ни что иное как SUV-версия компактного французского хэтчбека Renault Clio. Неясность в том, что сегодня компания уже производит паркетник на базе Clio — это хорошо всем известный еще с 2013 года Renault Captur, однако источники утверждают, что перед нами не просто какая-то очередная рестайлинговая версия, а самостоятельная модель.

Новинка займет в линейке производителя позицию ниже Captur и бросится в бой с такими представителями европейской когорты субкомпактных кроссов как Ford Fiesta Active. Пока что данных о модели очень немного, но судя по всему, это будет обычный Clio с завышенным дорожным просветом и нарочитым «внедорожным» пластиковым обвесом для защиты бамперов и колесных арок. В отличие от довольно традиционного Captur, у Clio-кросс более эмоциональная вздымающаяся средняя линия и спрятанные в стойках ручки задних дверей.

Также миниатюрный SUV обзавелся рейлингами на крыше, которые не столько функциональны, сколько делают автомобиль визуально выше и «серьезнее». Также с помощью дизайнерских ухищрений французы сделали «лицо» новинки чуть агрессивней и смелее, чем у милого Clio. Но что касается технической составляющей, то кроссовер унаследует все «железо» от своего собрата, а значит, покупателям светит только передний привод, 3-х и 4-х цилиндровые моторы и коробки автомат или механика.

Ввиду того, что это наша первая встреча с миниатюрным кроссом, ранее следующего года его презентации ждать не стоит, хотя французы могут бросить на подготовку предсерийного прототипа все силы (благо работы там не много) и удивить нас высоким Clio уже в начале октября на Парижском автосалоне 2018.