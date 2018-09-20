Топ-8 больших внедорожников дешевле 700 тысяч рублей

Бензин скоро станет «золотым», но, несмотря на это печальное обстоятельство хочется радоваться жизни. И помочь в этом всегда может «большой черный джип» по цене Hyundai Solaris.

Большой внедорожник — это выбор победителя. Он и социальный статус поднимает, и запас пространства для самых разных задач имеет, и сугробы ему нипочем. Чтобы стать обладателем такой сказки наяву иногда достаточно суммы до 700 тысяч рублей, сопоставимой с прайсом Hyundai Solaris с 1,4-литровым мотором и почти в базовой комплектации. Обычно адепты немолодых «проходимцев» апеллируют к ценовой выгоде на фоне новой, но пустой машины размерного класса B+, поэтому 700 тысяч рублей и станут в нашем случае этаким лимитом. Кстати, интерес к полноразмерным SUV в нашей стране был и есть, о чем лишний раз говорят результаты голосования к нашему материалу о потенциально интересных для России внедорожниках и кроссоверах — больше всего голосов читатели отдали монстру Toyota Sequoia

Toyota Land Cruiser 100/ Lexus LX 470 В России «Крузак» серии 200 — это не столько внедорожный потенциал, сколько имидж. Но, пока современные Land Cruiser сеют страх и ненависть, их предшественники сотой серии (1998-2007 годов) переместились в более социально спокойную категорию, а их ценники со временем из неподъемных стали более-менее гуманными, хотя и остаются довольно высокими. Прайс на Toyota начинается примерно от 550 тысяч рублей, так что за указанную сумму вы возьмете автомобиль «по верху рынка», наверняка требующий вложений. Некоторые владельцы, отдающие машину за 700-750 тысяч рублей (торг ведь никто не отменял, верно?) утверждают о хорошем состоянии, но мы рекомендуем прежде поверить в гномов и эльфов, чтобы не было обидно. Все машины из данного ценового диапазона — конца девяностых — начала нулевых годов с 4,7-литровой «восьмеркой» 2UZ-FE мощностью 235 л.с. Конструкция рамная с балкой заднего моста (исключение — Land Cruiser 105, у которого спереди также балка), полный привод с межосевым дифференциалом и понижающей передачей. Дизельные Land Cruiser стоят ближе к миллиону рублей. Кстати, за 700 тысяч рублей можно попробовать приобрести люксовую версию нашего героя под именем Lexus LX 470.

Но помните — от этой суммы двери в мир престижного внедорожника только начинают приоткрываться со всем вытекающими последствиями.

Внедорожник поколения Y61 — настоящая классика оффроуда. Рамная конструкция, неразрезные мосты, бездифференциальное подключение передней оси и понижающая передача. Ценник в 700 тысяч — отнюдь не начало ценообразования, а его середина для дорестайлинговых машин 1997-2004 года выпуска, так что можно попробовать поискать экземпляр подешевле. Лично нам встречались Nissan за 600 тысяч рублей с формулировкой «вложений не требует», честность которой пусть останется на совести владельца. Большинство Patrol оснащены 3,0-литровым четырехцилиндровым турбодизелем ZD30DDTi мощностью 158 л.с., который имел риск возникновения трещин в алюминиевой головке блока цилиндров и прогара поршней. В этот бюджет можно посмотреть также машины с бензиновым рядным шестицилиндровым мотором TB45E объемом 4,5 л о 200 «лошадях», обычно попадающие в Россию с Ближнего Востока. Интересно, что за 700 тысяч есть вероятность приобрести автомобиль после обновления, предварительно поторговавшись с владельцем.

Infiniti QX56

У QX первого поколения (2004-2010 годов выпуска), ориентированного в первую очередь на североамериканский рынок, но продававшегося также на Ближнем Востоке и в России, был простонародный близнец по имени Nissan Armada , но у нас таких машин в разы меньше. Кроме того, прочих равных целевой аудитории наверняка интереснее приобрести внедорожник престижного бренда. QX56 создан для тех, кто хочет жить на широкую ногу. Снаружи и внутри он не красавец? Зато размеры «безразмерные» — нос и хвост разделяют 5225 мм, а под капотом стоит 5,6-литровая «восьмерка» VK56DE мощностью 313 л.с. В основе — рамное шасси пикапа Nissan Titan с балкой заднего моста. Расход бензина и немалый транспортный налог — за ваш счет! Ценовая вилка на монстра — от 500 тысяч примерно до 1,2 млн рублей, так что приобрести его за 700 тысяч рублей не составит труда.

Довольно благоприятная ценовая картина и с грозным американским Chevy второго поколения, выпускавшимся с 2000 по 2006 год. У него, как и у предшественника рамная конструкция и полный привод с понижающей передачей, но балка моста подвешена не на рессорах, а на пружинах. Двигатель Vortec V8 объемом 5,3 л — джиэмовская классика с нижним распредвалом, выдающая 273-299 «лошадей» в зависимости от года выпуска. Цены на наиболее уставшие экземпляры начинаются в районе отметки в 400 тысяч рублей, а за 700 тысяч рублей можно приобрести ухоженный внедорожник. На наш взгляд рациональнее присмотреться к чуть более дешевым экземплярам, а оставшиеся деньги пустить на плановое обслуживание. Или бензин. Если гулять как в последний раз, то отличный вариант — роскошный соплатформенный Cadillac Escalade.

В первом поколении он по сути был копией GMC Yukon Denali, а во второй генерации обрел индивидуальный экстерьер и 6,0-литровый двигатель V8 мощностью 349 л.с. До 700 тысяч рублей можно приобрести как стандартный вариант, так и удлиненный ESV — люксового аналога Chevy Suburban/GMC Yukon XL.

Довольно редкий и специфичный автомобиль, но по-своему интересный. Начнем с того, что Expedition второй генерации (2002-2006 годов выпуска), как и предшественник построен на рамном шасси пикапа F-150, но в отличие от большинства полноразмерных современников имел полностью независимую подвеску. Двигатель V8 объемом 5,4 л по фордовской традиции верхневальный. В 2005 году агрегат модернизировали — из 16-клапанника он превратился в 24-клапанный с системой изменения фаз газораспределения и 300 л.с. вместо 260 л.с.. Четырехступенчатую автоматическую коробку передач сменил шестиступенчатый «автомат». Верхняя граница цен на «американца» фактически приближается к 700 тысячам рублей, что дает возможность выбора. Как и в случае с Tahoe, у Expedition есть люксовый двойник Lincoln Navigator со стандартной пневматической подвеской, попадающий в схожие ценовые рамки.