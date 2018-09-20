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Услуги каршеринга CheryDrive в октябре подешевеют
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Услуги каршеринга CheryDrive в октябре подешевеют 

Car.ru + ещё 2 42 минуты назад
Фото: Car.ru
Столичный каршеринг CheryDrive порадует своих клиентов новыми тарифами на октябрь, теперь за минуту ожидания нужно будет платить 2,5 рубля, а за езду — 5 рублей в минуту, причем обращаться в службу можно круглосуточно и без выходных.
На сегодняшний день каршеринг CheryDrive в Москве насчитывает в автопарке 50 экземпляров Tiggo 2, при этом кроссовер работает на платформе YouDive и не требует дополнительной регистрации в этом сервисе.
Автомобили каршеринга CheryDrive колесят по российской столице в пределах МКАД.
По мнению руководство автопроизводителя, участие их автомобилей в программе YouDrive Pool способствует увеличению спроса на весь модельный ряд, в том числе на Tiggo 2.
С начала года аналитики отметили 2-процентное увеличение объема продаж модельного ряда Chery, что составило 3 745 экземпляров. Лидером продаж был и остается «паркетник» Chery Tiggo 3.
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