Услуги каршеринга CheryDrive в октябре подешевеют

Столичный каршеринг CheryDrive порадует своих клиентов новыми тарифами на октябрь, теперь за минуту ожидания нужно будет платить 2,5 рубля, а за езду — 5 рублей в минуту, причем обращаться в службу можно круглосуточно и без выходных.

На сегодняшний день каршеринг CheryDrive в Москве насчитывает в автопарке 50 экземпляров Tiggo 2, при этом кроссовер работает на платформе YouDive и не требует дополнительной регистрации в этом сервисе.

Автомобили каршеринга CheryDrive колесят по российской столице в пределах МКАД.

По мнению руководство автопроизводителя, участие их автомобилей в программе YouDrive Pool способствует увеличению спроса на весь модельный ряд, в том числе на Tiggo 2.