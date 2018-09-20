UAZ Patriot оснастят автоматической КПП, а LADA Vesta — вариатором

В 2019 году на отечественный рынок выйдут сразу две модели, оснащенные новыми трансмиссиями. Речь идет о внедорожнике UAZ Patriot, который планируют оснастить автоматической коробкой и седане LADA Vesta , мотор которой будет сотрудничать с вариативной КПП.

По словам производителей, ульяновский внедорожник с 6-ступенчатым «автоматом» Punch Powerglides 6L50 выедет с конвейера уже в первой половине следующего года.

Автовазовский седан получит «вариатор» Jatco JF015E, работу которого планируется объединить с 1,6-литровым мотором Nissan HR16, производительностью 114 л.с. Нужно отметить, что подобная силовая комплектация была предложена для использования «четырехдверки» Renault Logan

На данный момент на российском авторынке актуальны LADA Vesta с механической и роботизированной коробкой, причем последняя удорожает модель на 25 000 рублей. В случае с вариатором автовазовский седан эта сумма может удвоиться.