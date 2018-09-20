Гараж доктора Моро

В Восточной Европе давно научились собирать одну целую машину из двух битых, а потом продавать под видом нового автомобиля. Но что, если перед и зад такой жертвы вивисекции будут разного происхождения? Например, одна часть от суперкара, а другая от малолитражки? Тогда мощный мотор, грозный звук и фантастические динамические характеристики будут сочетаться с традиционной посадкой в салоне, беспроблемной парковкой и возможностью установить нормальное детское сиденье. Таким гибридам и посвящена наша галерея.