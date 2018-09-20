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Aston Martin выпустит гиперкар с активной аэродинамикой
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Aston Martin выпустит новый гиперкар с активной аэродинамикой 

Car.ru + ещё 6 20 сентября 2018
Фото: Car.ru
Уже в следующем году инженеры компании Aston Martin представят третий гиперкар под названием Project 003.
Пока что точных подробностей об оснащении автомобиля не имеется, но уже известно, что автомобиль будет выстроен на супер лёгком шасси, двигатель будет бензиново-электрический, третья модель приобретет адаптивную подвеску. В сети появились первые эскизы автомобиля, но пока по нему нельзя сложить полного образа автомобиля. Первая партия будет содержать около 500 экземпляров.
Предсерийный Aston Martin Valkyrie был показан эти летом, производители похвастались мощным двигателем мощность которого около 900 "лошадей". Ко всему гиперкар является достаточно лёгким, при огромной мощности он весит всего 1030 килограмм.
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