Производитель показал салон Kia Cerato

Корейский автомобильный производитель распространил в интернете фотографии интерьера нового автомобиля Kia Cerato . Как оказалось, в салоне преобладают спортивные мотивы.

Kia

В начале этого года компания показывала оформление автомобиля нового поколения. С тех пор вокруг этой темы ходит много слухов, и практически все они оказались правдивыми. Этому подтверждением стали фотографии экстерьера, которые опубликованы несколько дней назад. Теперь же известно и об интерьере пятидверки.

Внешние особенности характерны для спортивной модификации. Преобладают красные акценты, в частности, на радиаторной решётке, дисках, порогах, патрубках системы выхлопа. То же самое читается и в салоне. Там присутствует красная прострочка на обивке, а также установлена спортивная металлическая накладка на педалях и руль оригинальной формы. Система мультимедиа оснащена крупным тачскрином.

Под капотом заряжённого автомобиля будет стоять мотор объёмом в 1.6 литра, который имеет мощность в 204 лошадиные силы. Работать он будет с коробкой автомат.