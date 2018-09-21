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Производитель показал салон Kia Cerato
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Производитель показал салон Kia Cerato 

Daily-Motor + ещё 1 2 часа назад
Фото: Daily-Motor
Корейский автомобильный производитель распространил в интернете фотографии интерьера нового автомобиля Kia Cerato. Как оказалось, в салоне преобладают спортивные мотивы.
Kia
В начале этого года компания показывала оформление автомобиля нового поколения. С тех пор вокруг этой темы ходит много слухов, и практически все они оказались правдивыми. Этому подтверждением стали фотографии экстерьера, которые опубликованы несколько дней назад. Теперь же известно и об интерьере пятидверки.
Внешние особенности характерны для спортивной модификации. Преобладают красные акценты, в частности, на радиаторной решётке, дисках, порогах, патрубках системы выхлопа. То же самое читается и в салоне. Там присутствует красная прострочка на обивке, а также установлена спортивная металлическая накладка на педалях и руль оригинальной формы. Система мультимедиа оснащена крупным тачскрином.
Под капотом заряжённого автомобиля будет стоять мотор объёмом в 1.6 литра, который имеет мощность в 204 лошадиные силы. Работать он будет с коробкой автомат.
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