Из Lada Samara Fun сделали кроссовер для Рыбоохраны

С начала 70-х и до конца 80-х многие советские автоконцерны разрабатывали машины на экспорт.

Им помогали зарубежные партнеры, чтобы модели можно было адаптировать под требования западного рынка и потребителя. Одной из таких моделей стала Lada Samara Fun, которую разрабатывали в конце 80-х.

Над передними сидениями располагался неоткрываемый люк, а капюшон за задними сидениями можно было откидывать. Машину нашли в окрестностях Адлера и Конструкторское Бюро Смирнова взялось ее доработать, чтобы сделать подарок Азвоскому НИИ рыбного хозяйства.

Машина прошла тщательный и длительный комплекс работ по реконструкции и рестайлингу, в числе которых: замена многих деталей мотора, коробки передач, новые тормоза, новые системы охлаждения и вентиляции, ремонт панелей кузова, установка системы подъема подвески, колеса для внедорожников, фаркоп.

Также салон был переделан с нуля и теперь он выполнен из высокопрочных материалов, применяющихся в кораблестроении.

Финальным штрихом со стороны КБ стало воссоздание прицепа-лодки «Дон».