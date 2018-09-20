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Из Lada Samara Fun сделали кроссовер для Рыбоохраны
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Из Lada Samara Fun сделали кроссовер для Рыбоохраны 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
С начала 70-х и до конца 80-х многие советские автоконцерны разрабатывали машины на экспорт.
Им помогали зарубежные партнеры, чтобы модели можно было адаптировать под требования западного рынка и потребителя. Одной из таких моделей стала Lada Samara Fun, которую разрабатывали в конце 80-х.
Над передними сидениями располагался неоткрываемый люк, а капюшон за задними сидениями можно было откидывать. Машину нашли в окрестностях Адлера и Конструкторское Бюро Смирнова взялось ее доработать, чтобы сделать подарок Азвоскому НИИ рыбного хозяйства.
Машина прошла тщательный и длительный комплекс работ по реконструкции и рестайлингу, в числе которых: замена многих деталей мотора, коробки передач, новые тормоза, новые системы охлаждения и вентиляции, ремонт панелей кузова, установка системы подъема подвески, колеса для внедорожников, фаркоп.
Также салон был переделан с нуля и теперь он выполнен из высокопрочных материалов, применяющихся в кораблестроении.
Финальным штрихом со стороны КБ стало воссоздание прицепа-лодки «Дон».
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