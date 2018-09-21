GM обновил бюджетный седан Chevrolet Sail

General Motors обновил бюджетный седан Chevrolet Sail

GМ обновляет седан Chevrolet Sail. Бюджетный автомобиль в камуфляже был замечен фото шпионами в КНР. Надо отметить, что именно там будут выпускать этот Chevrolet.

car.ru

Снимки от шпионов показывают, что Sail теперь имеет новую радиаторную решетку, которая сделана в стиле Chevrolet Cruze. Также авто может похвастаться другой головной оптикой, а также переработанными задним и передними фарами.

Также внутри, по всей вероятности, будет усовершенствована "торпеда" и более современная мультимедиа.

Инсайдеры сообщают, что в качестве мотора у рестайлинг-седана Chevrolet будет стоит бензодвижок на 1,5-л. и 113 лошадей. Вместе с ним поработает 5-скоростная механика, или такая же автоматическая коробка.

Sail — это самый бюджетный автомобиль компании Chevrolet на рынке Китая. Если перевести на рубли, то дорестайлинговая модель будет стоить около 620 тыс. руб.

Но хоть машина и недорогая, но она сейчас находится на 3-м месте по объему китайских продаж. В прошлом году их было продано 124 тыс. штук. Если сравнивать с лидером Chevrolet в КНР — Cavalier, то его приобрели 189 тыс. китайцев.