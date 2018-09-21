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GM обновил бюджетный седан Chevrolet Sail
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General Motors обновил бюджетный седан Chevrolet Sail 

Car.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Car.ru
GМ обновляет седан Chevrolet Sail. Бюджетный автомобиль в камуфляже был замечен фото шпионами в КНР. Надо отметить, что именно там будут выпускать этот Chevrolet.
car.ru
Снимки от шпионов показывают, что Sail теперь имеет новую радиаторную решетку, которая сделана в стиле Chevrolet Cruze. Также авто может похвастаться другой головной оптикой, а также переработанными задним и передними фарами.
Также внутри, по всей вероятности, будет усовершенствована "торпеда" и более современная мультимедиа.
Инсайдеры сообщают, что в качестве мотора у рестайлинг-седана Chevrolet будет стоит бензодвижок на 1,5-л. и 113 лошадей. Вместе с ним поработает 5-скоростная механика, или такая же автоматическая коробка.
Sail — это самый бюджетный автомобиль компании Chevrolet на рынке Китая. Если перевести на рубли, то дорестайлинговая модель будет стоить около 620 тыс. руб.
Но хоть машина и недорогая, но она сейчас находится на 3-м месте по объему китайских продаж. В прошлом году их было продано 124 тыс. штук. Если сравнивать с лидером Chevrolet в КНР — Cavalier, то его приобрели 189 тыс. китайцев.
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