В Германии Ford показал невероятного конкурента для Tеsla Semi

На выставке коммерческой техники в Ганновере американский производитель Ford презентовал невероятный концепт электрогрузовика F-Vision Future Truck, который вполне сможет конкурировать с «законодателем моды» Tesla

Грузовик, работающий от электрической батареи. Способен проходить до 1000 км без подзаряда, а также привлекает внимание футуристичным дизайном.

Разработкой электро-тягача занималась компания Ford Оtosan, в которой объединили усилия турецкие из Koc Holding и американские специалисты.

На подобный дизайн грузовика разработчиков вдохновили герои сериала Marvel, в частности кабина очень похожа на шлем «железного человека».

Помимо мощного электродвигателя ожидается, что тягач оснастят автономной системой управления IV уровня, рассчитанной на движение в условиях отличной видимости.

О производственной версии пока производитель не упоминает и электрический грузовик Ford F-Vision Future Truck пока фигурирует как концептуальный вариант, при этом конкурирующая компания Tеsla готова вывести производственную версию грузовика Semi на рынок уже в 2019 году.