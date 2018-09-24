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В Германии Ford показал невероятного конкурента для Tеsla Semi
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В Германии Ford показал невероятного конкурента для Tеsla Semi 

Car.ru + ещё 14 4 часа назад
Фото: Car.ru
На выставке коммерческой техники в Ганновере американский производитель Ford презентовал невероятный концепт электрогрузовика F-Vision Future Truck, который вполне сможет конкурировать с «законодателем моды» Tesla.
Грузовик, работающий от электрической батареи. Способен проходить до 1000 км без подзаряда, а также привлекает внимание футуристичным дизайном.
Разработкой электро-тягача занималась компания Ford Оtosan, в которой объединили усилия турецкие из Koc Holding и американские специалисты.
На подобный дизайн грузовика разработчиков вдохновили герои сериала Marvel, в частности кабина очень похожа на шлем «железного человека».
Помимо мощного электродвигателя ожидается, что тягач оснастят автономной системой управления IV уровня, рассчитанной на движение в условиях отличной видимости.
О производственной версии пока производитель не упоминает и электрический грузовик Ford F-Vision Future Truck пока фигурирует как концептуальный вариант, при этом конкурирующая компания Tеsla готова вывести производственную версию грузовика Semi на рынок уже в 2019 году.
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