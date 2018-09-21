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Hyundai Grand Santa Fe прощается с Россией
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Hyundai Grand Santa Fe прощается с Россией 

Allroader.ru + ещё 8 42 минуты назад
Фото: Allroader.ru
В России сворачивают продажи полноразмерного кроссовера Hyundai Grand Santa Fe. Ожидается, что до конца следующего месяца отечественные дилеры распродадут последние складские запасы. Со спросом это никак не связано, автомобиль пользовался определенным успехом у покупателей — модель меняет поколение и для версии Grand места не нашлось.
Новый Hyundai Santa Fe, уже поступивший в продажу, при некотором росте габаритов в качестве опции за доплату получил третий ряд сидений, поэтому и потребности в отдельной удлиненной семиместной версии корейского автомобиля не имеется. Кроме того, в будущем на российском рынке должен появиться еще более крупный внедорожник Hyundai Palisade с 8-местным салоном, которому производитель отводит место флагмана. Это должно произойти на рубеже 2020-2021 годов.
Напомним, что текущая версия Hyundai Grand Santa Fe продается в нашей стране с 2.2-литровым дизелем мощностью в 200 «лошадей» и 249-сильным бензиновым мотором на 3.0 литра. Минимальный ценник модели 2 439 000 рублей. Для сравнения, более современный Santa Fe новой генерации с семиместным салоном оценивается в 2 379 000 рублей, то есть даже дешевле.
Отметим, что по результатам продаж первых восьми месяцев текущего года общий объем продаж кроссовера Grand Santa Fe составил немногим более 650 экземпляров.
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