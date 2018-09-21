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Skoda обновила двухтопливную «Октавию»
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Skoda обновила двухтопливную «Октавию» 

Motor.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Motor.ru
Компания Skoda представила обновленную Octavia с двухтопливной силовой установкой. Модификация под названием G-TEC, способная работать на сжатом природном газе, получила новый турбомотор и четыре топливных бака. В отличие от предыдущей версии, новинка доступна только в кузове универсал.
На смену бензиновому двигателю 1.4 TSI пришел новый агрегат — 1.5 TSI. Его отдача на 20 сил больше, чем у предыдущего мотора и составляет 130 лошадиных сил. Двигатель использует термодинамический цикл Миллера и обеспечивает высокую топливную экономичность и низкий уровень выбросов вредных веществ. В CNG-режиме выбросы диоксида углерода на 25 процентов меньше, чем у бензиновых моторов.
Объем трех топливных баков для природного газа составляет 17,7 килограмма. Один, стальной, установлен перед задней осью, два из облегченного композита в подполье багажного отсека. Еще один бак объемом 11,8 литра предназначен для бензина. На газе Octavia G-TEC может проезжать до 480 километров. Общий запас хода универсала превышает 1330 километров.
В России Skoda Octavia универсал предложена с бензиновыми атмосферниками объемом 1,6 литра, а также турбомоторами 1.4 и 1.8 TSI. Отдача двигателей составляет 110, 150 и 180 лошадиных сил соответственно. В зависимости от выбранного мотора, машины могут агрегатироваться «механикой», «автоматом» или «роботом» DSG. Цена — от 1 336 000 рублей.
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