Skoda обновила двухтопливную «Октавию»

Компания Skoda представила обновленную Octavia с двухтопливной силовой установкой. Модификация под названием G-TEC, способная работать на сжатом природном газе, получила новый турбомотор и четыре топливных бака. В отличие от предыдущей версии, новинка доступна только в кузове универсал.

На смену бензиновому двигателю 1.4 TSI пришел новый агрегат — 1.5 TSI. Его отдача на 20 сил больше, чем у предыдущего мотора и составляет 130 лошадиных сил. Двигатель использует термодинамический цикл Миллера и обеспечивает высокую топливную экономичность и низкий уровень выбросов вредных веществ. В CNG-режиме выбросы диоксида углерода на 25 процентов меньше, чем у бензиновых моторов.

Объем трех топливных баков для природного газа составляет 17,7 килограмма. Один, стальной, установлен перед задней осью, два из облегченного композита в подполье багажного отсека. Еще один бак объемом 11,8 литра предназначен для бензина. На газе Octavia G-TEC может проезжать до 480 километров. Общий запас хода универсала превышает 1330 километров.